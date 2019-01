ATM spart de bărbaţi mascaţi, care au fugit cu o maşină de teren. Au scăpat bani pe trouar

Pro TV

Atac exploziv în noaptea de duminică spre luni, la Arad. Un bancomat a fost aruncat în aer şi indivizi necunoscuţi au dispărut apoi cu mai multe casete pline cu bani.

Poliţiştii încearcă să îi găsească pe făptaşi, dar aceştia aveau capetele acoperite în momentul atacului. Persoanele care au provocat o explozie la un bancomat din municipiul Arad au reuşit să sustragă din aparat trei casete metalice cu bani, însă valoarea prejudiciului nu a fost, deocamdată, stabilită.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru AGERPRES că trei casete metalice cu bani au fost extrase după ce bancomatul a fost distrus, hoţii introducând gaz dintr-o butelie pentru a declanşa explozia. Gazul ar fi fost introdus în bancomat prin fanta frontală. Suflul a distrus complet aparatul, dar a provocat pagube şi în holul magazinului unde acesta era amplasat.

Hoţii au intrat în holul magazinului pentru a extrage casetele metalice cu bani, trei la număr, din spatele bancomatului, iar apoi au fugit cu un autoturism. În timpul fugii, un suspect a scăpat o casetă cu bani pe jos, iar numeroase bancnote s-au împrăştiat, fiind recuperate de agenţii firmei de pază care aveau în responsabilitate siguranţa magazinului şi care au ajuns după câteva minute de la declanşarea alarmei

Atacul a avut loc după ora unu noaptea, la un centru comercial din cartierul Alfa, din Arad. Bancomatul de la intrarea în supermarket a fost aruncat în aer de indivizi necunoscuţi. Cei care locuiesc în zona au auzit explozia puternică.

„Bubuitură puternică, foarte urâtă, de am zis că o explodat o butelie de gaz, am ieşit pe balcon afară şi am văzut că a plecat o maşină neagră de teren. Cu maşina or plecat şi nu am ştiut, noi am crezut prima dată iniţial că s-a spart magazinul. Şi atunci o venit agentul de pază şi o zis că bancomatul. Două persoane erau, cu glugă în cap”, spune o vecină. „După aia o venit poliţia, era ceva bani pe jos. Cred că or scăpat, că era ceva pe jos, parcă cutie"

De altfel, după explozie, cei doi bărbaţi au plecat în mare grabă şi au scăpat mai multe lucruri şi hârtii pe jos. În grabă, era cât pe ce să lovească şi maşinile parcate în zonă.

Zona este şi slab iluminată, aşa că cei treziţi de zgomotul puternic, nu au putut distinge mare lucru. Localnicii spun că stradă e cufundată în bezna de câteva săptămâni.

„Cel mai mult îs ăştia care îs toată ziua pe la jocuri de noroc, pe acolo care nu lucră nicăieri. Lor le trebuie bani, unul care munceşte, lu ăla nu îi trebuie bani”, spune un bărbat din zonă.

Dacă vor fi prinşi, indivizii vor fi anchetaţi pentru furt calificat.

