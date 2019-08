Un deținut a făcut victime chiar și din închisoare. Cum a obținut 2000 de euro din celulă

Un deținut a reușit să facă victime chiar și din celulă, în județul Bacău. Individul a înșelat două persoane în vârstă prin metoda accidentul, după ce le-a dat telefon.

Apoi, l-a pus pe un adolescent de 17 ani să se ducă la porțile lor și să ia banii, în total: 1200 de euro și 3 800 de lei. Din fericire, polițiștii i-au identificat pe suspecți și au reușit să recupereze aproape toți banii.

Un bărbat de 69 de ani și o femeie de 76 din comuna Cleja au căzut în plasa escrocilor. Prima dată a fost contactată bătrâna, cu scenariul clasic: fiul ei ar fi suferit un accident rutier.

Victima: ”Am întrebat cine e și a zis că e Fănică și că e la spital. A avut accident și are nevoie de bani. A cerut cât am, dar eu i-am dat 21 de milioane.”

Reporter: Cui ați dat banii?

Victima: ”Nu l-am cunoscut, că era cu glugă până la nas și a venit până aici.”

La nici o oră distanță a fost păcălit și un vecin al bătrânei, cu aceeași schemă.

Anton Duma, victimă: "Fiul meu a avut un accident de circulație și și-a rupt șira spinării și nu îl operează în Germania și trebuie dus la București sau în Elveția. Au cerut mult, dar eu am zis că nu am. Am dat 17 milioane și 1200 de euro. A venit un băiat blonduț, uite acolo.”

Escrocul și-a ținut la telefon victimele până când complicele a venit la poarta lor și a luat banii.

Victima: ”Am vrut să merg să închid poarta după el, dar nu m-a lăsat să văd cu ce mașină a venit sau pe jos. A zis să merg înapoi, că poate mă sună doctorul și să pot răspunde.”

Polițiștii au căutat indicii care, până la urmă, au dus la prinderea suspecților.

Cătălina Păduraru - IJP Bacău: ”În mai puțin de 24 de ore de la data sesizării, polițiștii au identificat și depistat un tânăr în vârstă de 17 ani din localitate bănuit de comiterea infracțiunii de înșelăciune prin metoda accidentul. Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 90%.”

Adolescentul este cercetat în libertate, iar "șeful" lui, individul din pușcărie, are la activ și alte fapte similare, spun procurorii.