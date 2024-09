”Litoralul pentru toți” aduce românii la mare și în septembrie. Prețuri reduse și cu 80%: ”Dacă plouă, nu e o problemă”

Săptămâna aceasta se anunță vreme bună, cu mult soare, iar ploile se pare că vor ocoli județul Constanța.

Apa mării are 26 de grade Celsius, așa că sunt îndeplinite toate condițiile pentru o vacanță reușită. În Mamaia, tot vin turiști care se cazează, deși a început toamna calendaristică.

”Reporter: Cât stați la mare?

Turist: 5 zile.

Reporter: Ați găsit și prețuri ceva mai mici acum?

Turist: Da, da, și prețurile, am luat cu o lună de zile înainte și de asta am găsit mai ieftin, ne-a dat și liber de la muncă și am hotărât să venim cu copiii în vacanță”.

Turiștii care cumpără o vacanță în această perioadă, prin programul „Litoralul pentru Toți”, pot plăti chiar și cu 80% mai puțin față de vârful de sezon. O cameră pornește de la 75 de lei pe noapte. Prețurile pot ajunge până la 595 de lei pentru o cameră dublă, cu all incusive, pentru doi adulți.

Iulian Tenie, managerul unui hotel din Mamaia: "Anul acesta am luat decizia să ținem hotelul deschis până la finele lunii septembrie. Dacă, de exemplu, în full sezon, în cazul hotelului nostru o cameră standard costa 550 de lei, acum tarifele au ajuns la 270 de lei, ceea ce înseamnă la jumătate față de ce era în sezon. Acum gradul de ocupare este de 80%, iar până la finele vacanței vom avea 90%”.

Turiștii se distrează și profită de vacanță, indiferent cum e vremea.

”Reporter: Cum este la mare?

Turist: Foarte frumos, un pic vremea a fost ciudată, dar e ok.

Reporter: Prețurile mai mici în perioada asta?

Turist: Da, da, sunt și mai mici și e mai ok, doar că vremea a fost urâtă, dar azi e frumos".

”Reporter: Cum vă distrați azi?

Copii: Foarte bine. E piscina caldă și ne simțim mult mai bine. De-abia ieri am venit.

Reporter: Cât stați la mare?

Copii: Încă două zile.

Reporter: Cum de sunteți la piscină?

Copii: Am fost si la mare, dar ne-am întors la piscină, că e mai caldă. La mare am prins pești, da, 6 pești”.

Apa mării are 26 de grade Celsius, perfectă pentru o baie.

”Litoralul pentru toți” e valabil până la sfârșitul lunii septembrie

”Turist: E fain, a plouat un pic mai devreme.

Reporter: Am văzut că ați făcut o baie în mare?

Turist: Da, da, e chiar mai caldă decât în aer, am savurat cu mare plăcere.

Reporter: Cum de ați mai rămas dacă a fost vremea așa urâtă?

Turist: Am planificat de mai de mult și dacă plouă nu e o problemă”.

”Turist: Este mai frumos așa, că te și răcorești.

Reporter: Îi place la mare?

Turist: Da, foarte mult.

Reporter: Cum te distrezi?

Copil: Mă mai joc în nisip, stau pe șezlong, intru în mare, e așa foarte divers”.

Și pe plajă au scăzut prețurile, așa că turiștii vor plăti mai puțin pentru un șezlong.

Ionuț Ciobanu, manager plajă: ”Vom ține plaja deschisă două-trei săptămâni de aici încolo, acuma depinde de vreme, mai scădem 10 lei la șezlong începând de mâine, mai avem undeva la 300 de șezlonguri".

Programul "Litoralul pentru toți" este valabil până la sfârșitul lunii septembrie.

