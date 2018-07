Florin, un tânăr de 19 ani diagnosticat cu o tumoră pe creier, are nevoie de ajutor. Suma necesară să plece în Germania

Captura Facebook

Florin, un tânăr de 19 ani diagnosticat cu cu o tumoră pe creier în urmă cu o lună, are nevoie de 50.000 de euro ca să plece la o clinică din Germania.

Tânărul a fost diagnosticat în urmă cu o lună, iar tumora avansează rapid, astfel că el are nevoie să fie tratat în străinătate, potrivit paginii de Facebook pe care se pot face donații.

„Acest copil are nevoie urgent de noi toţi. A fost diagnosticat în urmă cu o lună cu o tumoră pe creier care avansează rapid. El trebuie să plece urgent la o clinică în Germania, deoarece în România nu i s-au dat şanse să supravieţuiască. Are nevoie de 50.000 de euro, o sumă pe care familia nu o are. Ca mamă, mă gândesc la durerea părinţilor acestui băiat, la disperarea iubitei lui, a prietenilor. Este coleg şi prieten cu fiul meu şi aş dori din suflet să pot să îl ajut. Vă rog din inimă pe toţi cei care puteţi să donaţi cât de puţin, dar din dar se face rai. Vă rog să nu rămâneţi indiferenţi. Împreună vom reuşi. Nu se poate muri la 19 ani, nu atâta timp cât există o şansă. Şansa lui suntem noi. Vă rog, ajutaţi-mă să îl ajutăm. Să ajutăm un copil care are viaţa înainte pe care merită să o trăiască. Vă mulţumesc anticipat tuturor celor care vor face o donaţie cât de mică”, a scris pe Facebook femeia care a lansat campania.

Îl puteți ajuta aici.

