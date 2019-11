Fata de 11 ani care își îngrijește familia bolnavă și merge și la școală. Care este visul ei

Copiii sărmani au dreptul la o viață mai bună. Acesta este crezul preotului Dan Damaschin din Iași, care, în prag de iarnă, caută din nou ajutor pentru mii de micuți care trăiesc la limita sărăciei.

Printre ei se numără și Andreea, care, la numai 11 ani își îngrijește mama grav bolnavă și duce tot greul familiei.

Părintele face un apel către cei care ar putea să salveze copilăria fetiței, devenită fără voia ei om mare.

Într-o casă care stă să cadă din localitatea Sinești, aflată la 50 de kilometri de Iaşi, îşi duce traiul familia sărmană. Mama este bolnavă, iar tatăl a rămas cu traume în urma unui accident suferit acum câţiva ani. La doar 11 ani, Andreea este sprijinul tuturor şi cu greu face față treburilor casnice.

"Spăl, o ajut pe mama la curăţenie înainte să plec, fac temele, fac mâncare, o ajut să ia pastilele, să se îmbrace, să se schimbe. să-i fac insulina.

Ce ai la mânuţă?

Am spălat prea mult şi m-am lovit.

Care e visul tău, Andreea?

Să am o casă şi să fie mama sănătoasă.

Vrei alta?

Da. Toţi copiii am văzut că au şi eu nu am."

Ileana Dărăbăneală, mama fetei: "Mă ajută. Mătură, spală, se duce și la școala, și la dispensar și îmi ia rețeta, curăță cartofi. Vine iarna şi nu am condiţii, am nevoie de o casă. E foarte frig, fac foc toată ziua, dau drumul şi la aragaz şi tot frig e, dacă iese şi pe acolo şi pe acolo căldura."

Două dintre surorile fetei s-au căsătorit şi s-au mutat, iar Andreea şi cei doi fraţi ai ei - de 9, respectiv 14 ani - stau în continuare cu părinţii. Toţi trăiesc din alocaţiile copiilor şi din ce câştigă bărbatul muncind prin sat.

Ion Dărăbăneală, tatăl fetei: "Greu, din cauza problemelor cu nevasta mea. A fost operată de glanda tiroidă, trăieşte doar din medicamente. Am avut un accident acum 10 ani, nişte băieţi mi-au tras cu furcă în cap. Muncesc, dar greu. Mă afectează, amețesc și eu."

Impresionat de povestea crudă, părintele Dan Damaschin de la biserica Maternităţii Cuza-Voda din Iaşi a lansat un apel pentru salvarea copilăriei Andreei. În plus, preotul îşi propune ca în această iarnă să vină în ajutorul a peste o mie de familii nevoiaşe.

Dan Damaschin, preot fondator Asociația ,,Glasul Vieții": "Este un proiect de mare importanţă pentru copiii noştri sarmani din Moldova. Copii care nu-şi doresc de Crăciun jucării, drone sau alte gadgeturi, ci lucruri elementare: o pereche de ghete să meargă la scoală, lemne, o maşină de spălat şi sigur, în cazul de faţă, o casă."

Părintele Dan Damaschin sprijină anual mii de copii - le oferă pachete cu mâncare, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de îngrijire personală şi bani. Toţi cei care vor să ajute pot să doneze în următoarele conturi:

