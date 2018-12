Sute de familii din București suferă de frig: ”Rușine, voi nu aveți copii acasă?”

iStock

Sute de familii din București suferă de frig în aceste zile, din cauza unei avarii la RADET, la rețeaua principală de distribuție a agentului termic.

Duminică, administratorul special RADET, Alexandru Burghiu, a declarat că bucureștenii vor avea din nou apă caldă şi căldură, până duminică seara.

Cu toate acestea, în continuare, inclusiv luni, în sectoarele 2 şi 3 din Capitală zeci de blocuri nu au apă caldă şi căldură.

Potrivit declarațiilor lui Burgiu, avaria a afectat magistrala 2, care alimentează cu energie termică aproximativ 30% din municipiul Bucureşti.

Zeci de bucureșteni au trimis Știrilor Pro TV mesaje în care își manifestă nemulțumirile față de condițiile în care sunt nevoiți să trăiască în mijlocul iernii. Mulți se plâng de faptul că au copii care riscă să se îmbolnăvească din cauza lipsei căldurii și a apei calde.

Alexa M.: ”Locuim pe str. Calea Călărași sector 3 și de 2 nopți nu avem căldură și nici apă caldă. Pe site-ul RADET nu figuram că avarie. Sunând la ei pentru a sesiza problema, după 40 minute în care am așteptat la telefon și nu a răspuns niciun operator, telefonul s-a închis. Am apelat la cealaltă varianta a lor și anume dispeceri online. După o așteptare de 30 minute, operatorul îmi spune că la punctul nostru termic nu este nicio problemă, dar că totuși se va rezolva în această seară. Când am solicitat un număr de înregistrare și un răspuns la sesizarea mea, mi s-a comunicat că nu voi primi răspuns.”

Livius C : ”Bună ziua, Locuiesc în sos. Pantelimon 248-250, sector 2 Bucureșți. Vă informez că de aseară nu avem nici apă caldă și nici căldură. Oare acesta este 'cadoul' companiei Radet pentru noi de Crăciun? Numărul 0319442 pentru sesizări către Radet este nefuncțional, la nr. Tel Verde nu răspunde nimeni (toți operatorii sunt 'ocupați'), așa că va rugăm să dați dvs. o știre despre această situație, poate astfel vom afla și noi ce se întâmplă!”

Chirilă Z.: ”Bună ziua, numele meu este Chirilă Z. și locuiesc în București, sector 3. Nu îndrăzneam să va trimit acest mail, dar lipsa de profesionalism a celor de la RADET, sector 3, m-a determinat să fac acest lucru. De două zile nu avem apă caldă și căldură, stăm și tremurăm în casă, iar la numărul de urgență pentru avarii de la RADET nu răspunde nimeni. Am vrea și noi, umilii contribuabili de taxe și plătitori de facturi, să știm cât ar trebui să mai așteptăm până primim un răspuns sau până se remediază ce o fi de remediat.”

De asemenea, bucureștenii nemulțumiți au lăsat mesaje și pe pagina de Facebook a companiei RADET.

Anne Marie: ”Afară sunt 7°C, iar noi nu avem căldură și apă caldă. Vă bateți joc de noi. Ceea ce faceți este genocid. Un bebeluș de 7 luni va mulțumește. Abia aștept vara ca să mă debranșez”

Rodica F.: ”Băi, nesimțiților, cât va mai bateți joc de oameni? E FRIG ÎN CASE!!!!!! Ce naiba faceți? Sunteți iresponsabili, incompetenți și criminali!”

Ana B.: ”Băi fraților, nu sunteți sănătoși la cap, în pragul sfintelor sărbători să lăsați tot sectorul 2 fără căldură. Am un bebeluș de 4 luni în casă, voi n-aveți nici un D-zeu. Să vă fie rușine, voi nu aveți copii acasă? Așa de rău am ajuns în țara asta. Ăsta este genocid și bătaie de joc, dacă la noi nu vă gândiți, măcar la copii gândiți-vă. Este inuman ce faceți, fără apă caldă și căldură, abia aștept să mă debranșez, rușineeeee”.

Daniela D.: ”Respectați-va contractele! Sectorul 3, Cal. Călărași, de zile întregi fără apă caldă și căldură! E iarnă, incapabililor, și ne îmbolnăvim în casă!! Vin sărbătorile și nu putem spăla o cratiță, că-ți îngheață mâna. La ultimul etaj vine apa caldă la 30 de minute de ținut robinetul deschis! Paraziților! Voi cei ce țineți de "scaune", dați-vă "greutatea" la o parte și cărați-vă. Demisia! Sărbători înghețate vă doresc!”

Cornelia H.: ”Aloooooo!!!!! Ați spus că la ora 12 vom avea căldură !!!!- sector 2!!!! Rușineeeeeeee!!!!!!!! Copilul meu de 4 luni strănută într-una !!!!! Nesimțiților !!!!!!!!!!!!!!”

Până la această oră, reprezentanții RADET nu au făcut niciun comentariu despre remedierea problemelor semnalate.

De asemenea, luni, la ora 14.00, site-ul RADET nu mai funcționa.

