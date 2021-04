Eveniment unic în România. Peste 3.000 de candele au fost aprinse pe ”Calea Luminii”

Peste 3.000 de candele au fost aprinse pe ”Calea Luminii”, în Targoviște. Evenimentul, unic în țară, este organizat an de an, în Joia Mare.

Participanții sunt fascinați de spectacolul de lumini și spun că pleacă de la ceremonie cu liniște în suflet.

După ce au participat la slujba de la mitropolia din Târgoviște, credincioșii au mers în număr mare în Piață Mihai Viteazul, unde au aprins candele. Cu măști de protecție și cu grijă pentru cei din jur, oamenii povestesc că s-au vaccinat și abia așteptau să socializeze cu prietenii, pe ”Calea luminii”.

Participant: ”Sincer, îmi era dor. Anul trecut nu am venit. Ne este dor să fim împreună, ne este dor să ne reintalnim, să scăpăm cu bine. Mai e puțin și trece pandemia, ne-am vaccinat, așa că trebuie să se întoarcă normalitatea!”.

Mădălin este fotograf profesionist. Cum anul trecut evenimentul nu a avut loc, el a venit cu nerăbdare să surprindă cele mai frumoase cadre, așteptate de prietenii săi de pe rețelele de socializare

Mădălin Anca, fotograf profesionist: „Nu aveam cum să ratez nici anul acesta acest eveniment unic.”

Din Capitală a bătut drumul până la Târgoviște și cunoscutul critic de film, Irina Margareta Nistor: ”De abia așteptam să revin, pentru că am sărit un an. Tot îi spune în engleză an bisect, l-am sărit, anul acesta am fost fericită să mă întorc. Am povestit la toată lumea cum e cu Calea Luminii, cred că e tot un dar pe care ni l-a dat Doamne-Doamne.”

Mihai Șerbănescu, organizator: ”Anul acesta am reușit să facem pentru a 22 oară această cale a luminii, pe care, după cum văd, târgoviștenilor le-a fost dor. Când e vorba de lumina, s-ar putea ca și cei mai umbriți să se mai îndrepte și să se lumineze.”