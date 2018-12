Cum arată sărbătorile familiilor despărțite de mii de kilometri: "Depresie"

Pro TV

Mii de români şi-au petrecut Crăciunul departe de părinţi şi fraţi, în ţările în care locuiesc şi muncesc de ani buni. Ca să fie mai aproape de cei dragi au vorbit prin Skype ori au folosit reţelele sociale.

Nimic nu poate înlocui însă căldura de acasă.

O fetiţă şi-a colindat bunicul din Statele Unite, acolo unde locuieşte împreună cu părinţii ei. Faţa lui Eugen Boie a plecat din România în 2006, şi-a făcut doctoratul acolo în psihologie, iar acum, lucrează ca profesor universitar. Acasă, cei dragi aşteaptă mereu un semn. Cât de mic.

Eugen Boie: "Am fost şi am avut grijă de nepoată de când avea o lună. Am învăţat-o să meargă, să vorbească. M-am obişnuit, dacă lor le e bine şi mie îmi e bine".

Aflaţi într-un orăşel de lângă New York, oamenii au încercat să recreeze sărbătorile din ţară. N-au uitat de portul popular, dar nici de mâncărurile tradiţionale. Îşi ascund însă lacrimile pentru că ştiu că, dincolo de ajutorul pe care li-l da tehnologia, nimic nu poate înlocui prezenţa celor dragi.

Alina: "Ne-am pregătit cu cozonaci, sarmale. Avem un grup de romani prieteni cu care mergem la colindat şi încercam să păstrăm tradiţiile aşa cum făceam şi în România"

Aşa îşi alina dorul de familie mulţi romani care lucrează în straintate. Această doamnă vorbeşte cu fratele ei în Italia.

Femeie: Cum este Crăciunul?

Fratele: Aici mai depresie, nu îl simţi ca şi la noi acasă nu ai cum.

Femeie: Aia e adevărat că şi la noi nu e niciunde."

Prietenul Ioanei a plecat în urmă cu aproape patru ani în Anglia. De sărbători, cei doi nu vor fi împreună.

Ioana: "Am foarte mulţi prieteni care sunt plecaţi în străinătate, mai ales cei de vârsta mea, marea majoritate au plecat pentru un trai mai bun. Ne auzim din când în când pe facetime, pe reţelele de socializare

Pentru cei care nu reuşesc să se întoarcă lângă cei dragi în aceste zile internetul rămâne soluţia cea mai ieiftina şi mai bună.

