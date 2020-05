Cristiana și Adrian s-au căsătorit în timpul pandemiei. Mama mirelui și tatăl miresei nu au participat

Viața merge înainte chiar și în stare de urgenţă sau de alertă.

În ultimele două luni, peste 50 de cupluri din Constanța și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă, chiar dacă au fost obligați să respecte condiții speciale la ceremonie.

Pentru a repecta regulile, atât mirii, cât și puținii invitați la ceremonie, și-au asortat măștile și mănușile de protecție cu ținuta elegantă.

Cristiana şi Adrian sunt din Constanța şi au ales să-şi continue planurile de căsătorie chiar şi în vreme de pandemie. Ceremonia nu a semănat însă deloc cu ceea ce aveau ei stabilit.

Adrian şi Cristiana Denghel: "O organizăm tocmai din decembrie, şi ne-o imaginam cu 30 de persoane, flori, frumos la restaurant, muzică, dans... cum sunt cununiile acum. Şi am stat puţin pe gânduri pentru că nu ştiam dacă se vor organiza încă cununii, am înţeles că în alte oraşe nu au dat voie de loc la cununii de când a început pandemia, şi am aşteptat. Am zis că hai să mergem ca e mai important aşa, indiferent că suntem doar 8 persoane."

Mama mirelui nu a putut participa la cununia civilă, fiind medic în prima linie de luptă cu temutul virus, iar tatăl Cristinei este blocat în afara ţării, fără să aibă posibilitatea de a călători.

Adrian şi Cristiana Denghel: "Ne-a fost greu pentru că nu au fost persoanele dragi nouă aproape, părinţii lui nu au putut veni niciunul, mama lui lucrând în sistemul medical şi fiind cu carantina, nu au avut dreptul, tatăl meu lucrează în afară, nu a putut ajunge şi am avut-o doar pe mama mea aproape. Dar au fost cu sufletul alături de noi şi a mers totul perfect."

Fericitul cuplu a avut parte de o şedinţă foto puţin altfel din cauza măsurilor impuse. Participanţii la eveniment au purtat măşti şi mănuşi asortate cu ţinuta de sărbătoare.

Dacă în alte oraşe oficierea cununiilor civile a fost suspendată pe perioada stării de urgenţă, la Constanța acestea au continuat, însă cu reguli stricte şi cu un număr limitat de participanţi.

Şi în cadrul noii stări de alertă, cununiile civile sunt supuse unor reguli clare de distanţare. La aceste evenimente poate participa doar un număr restrâns de persoane.