Controale și amenzi din primele ore de restricții. ”O porcărie peste limita omenească să mă opriți”

Prima noapte "plină" cu restricţii de circulaţie s-a lăsat cu amenzi. În toată ţara, începând cu ora 23, poliţiştii au ieşit pe străzi şi i-au verificat pe cei care s-au aflat în trafic.

Cei care nu aveau declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă de la locul de muncă au fost sancţionaţi.

Oamenii au găsit tot felul de scuze, dar agenţii nu i-au mai iertat, ca în noaptea precedentă, când au dat doar avertismente.

Astfel de acţiuni vor avea loc şi în nopţile următoare.

"- Am crezut că ajung, m-am grăbit, n-am ajuns.

- Da, bun, vă rog așteptați, o să fiți sancționat".

În București, s-au dat amenzi încă din primele minute de verificări.

Este ora 23, iar din acest moment, cei care ies din casă trebuie să aibă asupra lor o declarație pe propria răspundere sau o adeverință de la angajator.

Doar în zona Bucur Obor din Capitală, peste 20 de polițiști și jandarmi i-au verificat pe cei care au trecut pe aici și i-au sancționat pe cei care nu s-au conformat.

Acești tineri tocmai se întorceau de la o petrecere, după cum le-au declarat agenților, când au fost trași pe dreapta.

"Având în vedere că niciunul nu are declarație o să fiți sancționați fiecare".

" -Mi se pare o porcărie peste limita omenească să mă opriți în trafic...

-Sunt prea greu de urmat aceste reguli?

-Nu, dar se poate întâmplă".

Și nu au fost singurii prinși pe picior greșit. Însă părerile sunt împărțite, chiar și printre cei care respectă regulile.

"-Bătaie de joc.

-Dar v-ați conformat, am văzut.

-Păi...e normal. Ce vină au oamenii?".

"Este bine, e OK, dar toată lumea să le respecte".

Desfășurare de forțe a fost nu doar în București, ci și în restul țării.

”Tre să mă duc până la bancă”

Începând cu ora 23, polițiștii au ieșit în număr mare pe străzile din Târgoviște.

Cei care nu și-au putut justifica prezența, nu aveau la ei declarație pe proprie răspundere sau legitimație de serviciu, au fost sancționați cu amenzi cuprinse între 500 și 2.500 de lei.

"- O să fiu sancționat că nu am declarație.

- Știați că trebuie să aveți declarație?

- Nu știam".

Și în județul Mureș, forțele de ordine și-au făcut simțită prezența pe străzi.

"În intervalul orar 23 -5 se dorește limitarea transportului de persoane".

"Nu știam că avem nevoie de declarații. Ne întoarcem înapoi".

În Galați, polițiștii au oprit zeci de șoferi, care și-au justificat prezența pe străzi cu tot felul de motive.

”- Da, tre să mă duc până la bancă.

- La bancă? La această oră?

- Da, tre să scot niște bani ca să fac niște plăți.

- Este urgent?

- Da, dacă nu era urgent, nu mă duceam”.

“Motivul este că, până acum, am făcut campanie electorală. Suntem membri ai unui partid politic".

La Iași, în primele 15 minute după ora 23, agenții au tras pe dreapta cinci șoferi. Doar unul avea declarație.

"- Nu mi-a zis nimeni.

- Știți că sunt amenzile destul de mari?

- Știu, știu".

"N-am știut și plec acasă. Unde tre să opresc în seara asta, să opresc și să aștept orarul?".

Și la Sibiu, județul cu cea mai crescută rată de infectări, străzile au fost luate la puricat de oamenii legii.

"- A fost o urgență, am fost la Vâlcea și a fost accident pe Valea Oltului, am întârziat.

- Ați stat în trafic și nu ați mai făcut declarație?

- Da, nu am mai avut cum".

"Dacă așa s-a decis, noi trebuie să respectăm".

Comisar Georgian Drăgan, purtător de cuvânt Poliția Română: "Dacă se deplasează către și dinspre serviciu, atunci vor prezenta fie legitimația de serviciu, fie adeverință de la angajator, dacă se deplasează pentru alte motive prevăzute în declarația pe propria răspundere, vor completa în prealabil această declarație. Cei care nu au legitimație de serviciu sau nu au adeverință eliberată de angajator pot completa această declarație pe propria răspundere, bifează punctul 1".

Ce alte restricții au intrat în vigoare

Pentru a ne feri de virus, dar și de o potențială amendă, avem și alte îndatoriri. Masca a devenit obligatorie peste tot în țară. Scutiți sunt doar copiii care n-au împlinit 5 ani.

De asemenea, toți elevii fac doar cursuri online. Școlile, chiar și cele din localitățile care funcționează în scenariul verde, sunt închise. Rămân în schimb deschise creșele și after-school-urile.

Magazinele se închid la ora 21.00. După această ora pot funcționa doar farmaciile și benzinariile. Sunt însă permise livrările la domiciliu, fără restricții.

Piețele, târgurile, bâlciurile în spații închise nu sunt permise. Rămân deschise doar cele în aer liber, cu respectarea normelor sanitare.

Strict interzise sunt petrecerile și reuniunile de orice fel, indiferent dacă sunt în aer liber sau în spații închise.

Munca de la distanță - telemunca -, atât la privat, cât și în sectorul public, devine obligatorie, acolo unde activitatea permite asta.

Iar angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie să decaleze programul de lucru, astfel încât oamenii să vina pe rând la muncă și să nu aglomereze mijloacele de transport în comun.