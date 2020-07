Controale la terasele de pe litoral, pentru respectarea distanțării. Schimbări în Mamaia și Vama Veche

După ce în weekendul trecut au apărut imagini cu sute de turişti care se înghesuiau la petreceri, în acest sfârşit de săptămână oamenii legii au înteţit controalele pe litoral.

Vineri seară zeci de cluburi şi terase au fost verificate de către poliţişti, jandarmi şi reprezentaţi ISU.

Iar ca să evite alte neplăceri patronii teraselor din Vama Veche au decis, că în stațiune se va auzi doar muzică ambientală.

Odată cu anunţarea numărului record de îmbolnăviri cu COVID- 19 patronii de terase şi cluburi au aplicat cu stricteţe toate reglementările impuse de către autorităţi.

În staţiunea Mamaia, de exemplu, fără o rezervare prealabilă, turiştii nu au reuşit să intre în vreun club, iar găsirea unui loc pentru distracţie a fost o provocare.

"Nu ne lasă să intrăm pentru că trebuie să ai masă. Cred că în 3 cluburi am fost şi nu este loc"

"Am căutat o masă, dar încercăm să ţinem cont şi de distanţare şi totul este full, nu am vrut să o forţăm prea tare.

Aţi încercat încercat să faceţi şi o rezervare în prealabil?

Am încercat, dar ni s-a spus că este totul ocupat, am încercat totuşi să venim poate găsim ceva, dar nicio şansă. "

Şi în VamaVeche atmosfera a fost calmă fără petreceri şi aglomeraţie.

În acest weekend, turiştii din Vama Veche nu vor mai fi ademeniţi la distracție de muzică dansantă, iar atmosfera obişnuită de veselie şi petrecere din Vama se va schimba pe una liniştitoare şi relaxantă. cei mai mulţi agenţi economici din Vama au decis să schimbe coloana sonoră, tocmai pentru că oamenii să nu formeze grupuri mari, ci să ţină cont de distanţarea fizică.

Şi faimoasele "îmbrăţişări gratuite" pe care le ofereau cu entuziasm unii turişti din Vamă sunt interzise.

Unii turişti sunt de acord cu schimbările. Alţii spun că vor duce dorul atmosferei "autentice" din Vama Veche.

Controalele dure de pe litoral au fost anunţate chiar de premierul Ludovic Orban

Pe litoral sunt aproximativ 100.000 de turişti în acest sfârşit de săptămână, spun reprezentanţii agenţiilor de turism.