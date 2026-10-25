Vânzările de condimente și legume sunt mai mari, spun unii comercianți.

Ce-ar fi sarmalele fără o foaie de varză acră care să le învelească umplutura? Sau fasolea cu ciolan afumat fără niște castraveciori murați crocanți alături? Ori tochitura moldovenească fără o porție de murături asortate?

Doamna Mărioara ne spune că, fără murături, mâncărurile românești consistente n-au același farmec. Așa că s-a apucat de treabă. Azi pune conopidă în saramură.

În borcanul pregătit se pun frunze de țelină, cimbru, hrean care a fost curățat și spălat și bucăți de morcovi. Secretul conservelor? Fiecare legumă are vremea ei pentru murat.

Mărioara Gavrilă, gospodină: „Castraveți la începutul lunii august și în septembrie-octombrie gogonele, conopidă și varză. Și gogoșarii, tot așa, în septembrie. Pun de la mine din grădină de toate”.

Cei care n-au grădini cumpără legumele de la tarabe. În Piața Obor din București se negociază serios pentru varza albă, care costă 1,5 lei kilogramul. Este perioada potrivită pentru murat, iar doamnele însoțite neapărat de bărbați analizează atent marfa.

„-Am pus gogoșari, am pus castraveți, conopidă. Câte un pic, așa, din toate. Și acum varza.

-Văd că nu vă ajung sacoșele.

-Avem și căruțul!”.

Ceva mai pregătiți, alți soți au venit cu sacul la cumpărături.

„Pui mai multe. Așa, dacă iei un borcănel, două, dai mai mulți bani”.

10 kilograme de varză puse la murat acasă ar costa doar 30 de lei

Mai multe familii au făcut un calcul în această toamnă și au ajuns la concluzia că e mai rentabil să pună murături acasă, mai ales dacă sunt cantități mari.

10 kilograme de varză murată pregătite acasă pot costa în jur de 30 de lei, dacă varza este 1,5 lei kilogramul și avem deja borcanele sau butoiul. În schimb, aceeași cantitate cumpărată din comerț, în pungi de câte două kilograme, ajunge la aproape 70 de lei.

Inclusiv în orașe interesul pentru murăturile puse în casă a fost mai mare. Drept dovadă, comercianții spun că, în această toamnă, au vândut mai multe condimente și ingrediente pentru murături.

Michael Kaiser, CEO al unui supermarket online: „Sarea grunjoasă a înregistrat o creștere de 30%, zahărul de 25%, iar oțetul alimentar de 23%. Și condimentele folosite în rețetele tradiționale sunt mai căutate. Vânzările de boabe de muștar au crescut cu 14%, iar cele de cimbru uscat cu 4%”.

Interesul pentru legumele proaspete, gata de conservat, a fost și mai mare. De exemplu, vânzările la conopidă au crescut cu 64%, cele la castraveți cu 57%, în timp ce interesul pentru gogoșari a fost de 8 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, și vânzările de murături gata pregătite au fost în creștere. Cu 21% peste cele din toamna trecută.