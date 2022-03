Campania internaţională "Artişti Uniţi pentru Pace" în Ucraina a ajuns și la Teatrul Național

Fațada Teatrului Național din București a fost luminată timp de trei ore cu proiecții animate, în semn de solidaritate cu Ucraina.

Evenimentul face parte dintr-o campanie internaţională, "Artişti Uniţi pentru Pace", care se desfăşoară simultan în oraşe din 18 ţări, de pe 4 continente.

Peste 35 de artiști vizuali din întreaga lume au muncit timp de o săptămână, pro-bono, pentru a realiza spectacolele.

În această perioadă este nevoie mai mult decât oricând de iubire și de pace, iar cei aflați în nevoie depind de un punct de sprijin - acesta a fost mesajul transmis de organizatori. În cele mai grele vremuri ale umanității, arta și-a îndeplinit misiunea de a sprijini unitatea și de a sublinia ceea ce este mai bun în oameni.

Maria a fugit din Odesa la începutul războiului și spune că se simte acum... mai puțin singură.

Reporter: ”Ai lăsat pe cineva acasă?

Maria: ”Da, familia mea, prietenii mei, precum am făcut-o cu toții. Nu am întânit pe nimeni care să spună că nu are la ce să se întoarcă. Cu toții avem pe cineva sau ceva. O mișcare de pace a fost mereu o decizie bună pentru orice. Așa ar trebui să fie. Așa visăm să oprim acest război.”

Și ceilalți spectatori s-au bucurat de mesajul transmis și l-au găsit util în această perioadă.

Spectator: ”Ar trebui să acordăm mai multă atenție reală sloganurilor, ca unitate în diversitate, și să credem că e nevoie de omenie că lumea să fie așa cum este și să rezistăm.”

Cristina Lixandru, PR Creart: ”Este o campanie care a fost susținută la nivel internațional de peste 35 de artiști vizuali din întreaga lume care au susținut pro bono acest proiect prin lucrări de artă, care au fost unite și vor fi redate weekend-ul acesta în întreaga lume.”

18 ţări precum Franța, Germania, Italia, Canada, Statele Unite, Australia sau Japonia vor lua și ele parte la acest proiect, pentru a susţine Ucraina şi pentru a sublinia capacitatea artei de a uni, prin mesajele ei vindecătoare.