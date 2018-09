Bike Fest în jurul Palatului Parlamentului. Sute de oameni au pedalat și au donat bani

Turul Palatului Parlamentului s-a dat sâmbătă pe două roţi, la Bike Fest. Sute de oameni au pedalat în două curse dificile, iar invitati de onoare au fost cicliştii paralimpici, pentru care participanţii au donat în total 30.000 de lei.

În cele 8 ediţii, Bike Fest a adunat peste 14.000 de participanţi. La ediţia de anul acesta, 600 de "călăreţi" pe două roţi s-au luptat pentru primul loc. Au fost două competiţii, una de mountain bike, cealaltă de biciclete pentru şosea. Printre sportivi, l-am întâlnit şi pe cel mai bun sprinter din România.

Eduard Michael Grosu, ciclist de performanţă: "Am văzut că e o cauză nobilă, din nefericire sunt încă acasă din cauza accidentarii, am avut clavicula ruptă şi am decis să nu iau startul alături de echipa mea în Belgia. Cel mai bun antrenament e competiţia."

Până să se accidenteze, Edi a adunat anul acesta 6 competiţii internaţionale şi două titluri de campion naţional.

Chiar dacă nu e campion, Vlad ştie şi el cât de benefic e mersul pe bicicletă, inclusiv dacă suferi de diabet.

Vlad Leonte: ”Ne-am dat seama că sportul ne ajută la echilibrul glicemic. Oamenii cu diabet se tem să facă mişcare, dar eu cred că e un element important în tratament.”

Corneliu Belciug, director de programe Green Revolution: "Ne enervam tot anul că nu avem piste şi condiţii optime, acum ne distrăm un pic. E ne voie de o lege specială pentru ca autorităţile locale să fie obligate să constuiasca piste.”

Ultimii în concurs au intrat sportivii paralimpici pentru care s-au adunat toţi banii din taxa de participare. Cei 30.000 de lei îi vor ajuta să ajungă şi ei la olimpiade.

Filip Gheorghe, sportiv paralimpic: ”Am făcut o singură tură, dar pentru mine a fost o adevărată provocare urcarea şi coborârea, dar am ajuns cu bine.”

Cursa din jurul casei Poporului a fost cu atât mai grea, cu cât vremea a fost caniculară.

Cosmin Vitilici: ”O oră şi 10 minute şi o medie de 40 de km pe oră. Un traseu dificil, diferenţe de nivel, drum găurit, pavaje lipsă, dar asta a făcut cursa mai frumoasă.”

Un grup de ciclişti amatori a venit special din Constanța.

Câştigătorii locului 1, au plecat fiecare cu 1.000 de lei. Evenimentul continuă şi duminică cu o sesiune de 5 ore de cycling.

