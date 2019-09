Banii europeni alocaţi tinerilor fermieri, epuizaţi cu 2 ani mai devreme. Investiţiile făcute

Agricultura se numără printre domeniile care au atras cei mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Fondurile alocate tinerilor fermieri s-au epuizat cu doi ani mai devreme decât se așteptau oficialii.

Peste 11.000 de romani au primit ajutor să își cumpere utilaje ori să își mărească suprafețele cultivate.

Laurenţiu Târziu s-a apucat de agricultură după ce a fost inspector de calitate la construcţia autostrăzii Timişoara - Lugoj.

Cu 50.000 de euro, primiţi de la Uniunea Europeană, prin programul pentru instalarea tinerilor fermieri, şi-a cumpărat utilaje şi un sistem de irgatii.

Laurenţiu Târziu: "A fost ca un început în viaţă, ca să zic aşa. Pentru că am avut un job înainte, a fost o pasiune să încerc, mi-a ieşit şi e foarte bine."

Tânărul fermier cultiva acum legume pe 10 hectare şi le vinde în Lugoj, unde are un aprozar.

Claudiu Lațchescu, în schimb, a folosit o parte din banii primiţi în porgramul pentru tinerii fermieri ca să îşi extindă suprafaţa lucrată. De la trei hectare a ajuns la şase, pe care cultivă varza, cartofi şi ceapă. Restul sumei a investit-o în utilaje şi un sistem de irigat.

Claudiu Lațchescu: "Din producţia anuală nu poţi să faci un aşa mare profit sau să pui bani de-o parte pentru a te dezvolta. Prin bănuţii ăştia veniţi de la UE ai putut să faci pasul ăsta. Practic, de la an la an, prin tehnologizarea asta, se vede un plus de valoare".

Porgramul pentru instalarea tinerilor fermieri are pentru perioada 2014 - 2020 un buget de peste 400 de milioane de euro. Peste 11.000 de fermieri au accesat fondurile. Cei cu studii în domeniu au avut prioritate.

Aproape o mie dintre fermierii care au accesat programul sunt din judeţul Bihor. Alex Buzle e unul dintre ei.

Cu banii primiţi, tânărul de 21 de ani şi-a cumpărat un hectar de pământ şi două utilaje.

Alex Buzle: "Am reuşit să accesez 40.000 de euro, în două transe. Am avut în planul de afaceri achiziţia unei prăsitoare de porumb şi a unei maşini de recoltat ceapă şi cartofi."

În cadrul programului de finanţare, tinerii fermieri primesc 75% din suma solicitată, imediat după ce li se aprobă proiectul. Restul, după ce fac dovada că şi-au indeplint ţintele din proiectul fermei agricole pentru care au cerut finanţarea.