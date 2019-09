Situație critică în țară. Descoperirea unor fermieri care au săpat o groapă de 1,7 m adâncime

E pârjol în sudul şi estul ţării, unde n-a mai plouat de luni bune. Agricultorii se uită disperaţi la cerealele uscate pentru care au trudit din primăvară.

Pământul este uscat în profunzime şi sunt în pericol şi culturile de toamnă. Agricultorii speră să recupereze o parte din investiţii, din despăgubirile date de stat, pentru culturile calamitate.

În judeţul Buzău, situaţia este dramatică. În comună Ruşeţu, fermierii sunt disperaţi pentru că nu a mai plouat de aproape trei luni, iar plantele cultivate cu trudă au fost pârjolite de secetă.

Dacă anul trecut au scos zece tone de porumb la hectar, anul acesta abia speră la o tonă. Pentru a afla cât de gravă e situaţia, fermierii au săpat o groapă de un metru şi 70 de centimetri, iar veştile nu sunt deloc bune.

Fermier: "S-a efectuat un profil la adâncimea de un 1.7m, pe întreaga adâncime. Procentul de apă este zero."

În această perioadă a anului încep culturile de toamnă, dar fermierii au aflat că în pământ nu mai e nicio picătură de apă până la o adâncime de aproape doi metri. Aşa că nu se poate ara.

Fermier: "Dacă obligăm utilajul să intre îl fărmăm, îl distrugem şi pe urma devin cheltuieli mai mari pentru reparaţii.”

Fermier: "Aveam în plan să pregătim terenul pentru grâu, dar în aceste condiţii în care plugul nici măcar nu intră la 10 cm. Cred că ne orientăm către o altă cultură de primăvară."

Cum sistemele de irigaţii lipsesc, fermierilor le-a mai rămas doar să ceară despăgubiri de la stat.

Florin Snae - primar Ruşeţu: "Suprafaţa de 6000 de ha de teren arabil este afectată de secetă excesivă toată în procent de la 7 până la 80,90 la sută."

Și în Dolj ogoarele sunt uscate, iar plantele care au supravieţuit pârjolului au rodul sărac.

Fermier: "Boabele sunt mai mici ....sunt zbârcite, nu sunt rotunde, nu sunt pline şi nici dimensiunea ştiuleţilor nu este la mărimea care ar fi trebuit să fie."

Diaconu Constantin Silviu: "Dacă la porumb într-un an bun pentru soiurile pe care noi le folosim ar fi trebuit să avem 10-12 tone de boabe la hectar, anul acesta nu am reuşit să obţinem decât 7- 8 la hectar."

Adrian Pisica: "La grâu aveam aşteptări la 5-6 tone la hectar şi am făcut la jumătate, iar la porumb ne aşteptam la 8-10-12 tone şi am făcut medie de 3 tone."



Zona Dobrogei este una dintre cele mai afectate. Peste 50.000 de hectare de teren arabil s-au uscat. Agricultorii spun că necesarul de apă în sol e de aproximativ 280 de litri pe metrul pătrat într-un an. Însă acum e de trei ori mai puţin.

Fermier: "După cum puteţi vedea crăpăturile sunt foarte mari nu putem decât să discuim de arăt nici nu se pune problema de aşa ceva ."

La doar câţiva kilometri pe câmp, un alt agricultor se chinuie să repare un utilaj care s-a stricat în pământul tare ca piatra.

Situaţia este critică şi în judeţul Tulcea unde peste 26.000 de hectare de teren agricol au fost declarate calamitate din cauza secetei.

Potrivit Ministerului Mediului, În Bărăgan şi Dobrogea, stiuatia este critică. Doar în Banat apa din sol are valori normale.