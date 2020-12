Au urcat pe cei mai înalți munți pentru ca Moș Nicolae să vină și la copiii cu autism din București

Pentru 400 de copiii cu autism din Capitală, Moș Nicolae a venit cu un dar neprețuit: bani pentru orele de terapie de care au atâta nevoie.

Spiridușii Moșului au fost trei tineri care iubesc muntele. Au parcurs 60 de kilometri spre cele mai înalte vârfuri din trei masive diferite, în doar 18 ore, iar efortul lor a fost răsplătit cu donații pentru copii. Pe drum li s-au alăturat și alți oameni cu suflet mare.

La primele ore ale dimineții, mesagerii Moșului au pornit la drum cu un singur gând: să cucerească într-o singură zi trei munți: Piatra Craiului, Piatra Mare și Postăvaru.

”- Deci mai avem 54 de kilometri și 36 de metri

- Deci suntem la Grind”.

Prima parte a drumului, spre Vârful La Om, din Piatra Craiului, s-a dovedit a fi și cea mai anevoioasă.

Călin Cotinghiu, voluntar: ”Ne-am mișcat destul de repede, am început pe timp de noapte. Am urcat destul de repede, nu am avut timp să facem poze. Frig, vânt tăios, ceață, dar ne-am mișcat cum trebuie”.

Daniel Giurgi, voluntar: ”Mă așteptam la un 3 ore până un vârf, am făcut undeva la două ore jumătate. În schimb, am dat de vânt, ceață, chiuciură, gheață, bolovani”.

A fost greu, dar răsplata e pe măsura efortului, spun tinerii. Au reușit să strângă donații pentru orele de terapie de care au atâta nevoie copiii cu autism. Un dar de la Moș Nicolae.

Cum poți dona pentru copiii cu autism

Matilda Soare, voluntar: ”Putem face un pas mic pentru copiii cu autism, pentru asta mergem pe acest drum".

Beatrice Ionescu, reprezentant Asociația Autism Voice: ”400 de copii, 400 de perechi de ghetuțe, ca să zic așa. Și cel mai important cadou pe care putem să îl oferim pentru ei este terapia, terapia specializată ABA pe care ei o fac în fiecare zi în cele doua centre pe care le avem deschise în București”.

Pe drum, celor trei li s-au alăturat și alti tineri. Au plătit 75 de lei, taxa de înscriere, bani care s-ar dus către Asociația Autism Voice.

Bogdan Coman, sportiv: ”Noi am ajuns deja la poalele Pietrei Mari, a început deja ascensiunea, suntem în drum spre vârf. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Totul merge bine până aici, vremea e bună. Vârful pare acoperit de nori, dar sperăm că totul e ok”.

”Haida, haida! Yuhuuu! Postăvaru, venim!”.

În total, tinerii cu inima mare au parcurs 60 de kilometri grei, pe crestele munților, în 18 ore. Până acum, au reușit să strângă în jur de 7.000 de lei.

Cei care vor să le aducă un strop de bucurie copiilor cu autism și părinților lor, pot dona 2 euro, printr-un SMS la 8844, cu textul "VOCE".