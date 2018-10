Adolescent de 14 ani, polițist pentru o zi în Bacău: ”Am vrut să învăț chestii diferite”

Hotărât să devină poliţist, un adolescent de 14 ani, din Bacău, a avut parte de o experienţă inedită. El a trimis un email către Ministerul de Interne, prin care a explicat că îşi doreşte să meargă în misiune, pe teren, cu un echipaj de poliţie.

Iar dorinţa i s-a îndeplinit chiar de aniversarea numelui, când mai mulţi agenţi de la rutieră i-au dezvăluit secretele meseriei.

"Ţi-am făcut o legitimaţie de poliţist pentru o zi, iar aici ai o revistă cu Poliţia Română. Când vei fi mare te aşteptam să vii alături de noi", i-au spus agenții.

Aşa a fost întâmpinat Dimitrie de agenţii de la Serviciul Rutier Bacău. A plecat apoi cu un echipaj de poliţie dotat cu radar la un control în trafic.

"Avem o zonă care ne arată coordonatele GPS cu zona în care au fost depistaţi cei care depăşesc limita legală de viteză pe sectorul de drum respectiv. Aici este un autoturism care a depăşit limita legală cu 104 km/h", i se explică.

Pe parcurs, tânărului i-au fost explicate pas cu pas tainele meseriei.

"Maşina este prevăzută cu semnale aucustice şi luminoase, iar când pornim în urmărirea unui participant la trafic le pornim de aici. Roşu şi albastru în regim de urgenţă", i-au spus polițiștii.

Cătălina Creţu, IJP Bacău: "Aflând de dorinţa tânărului de a fi alături de poliţişti în zi aniversară, ne-am hotărât să îi facem o surpriză, iar poliţiştii îi vor explica câteva din tainele muncii de poliţie."

Visul lui Dimitrie de a fi poliţist pentru o zi a devenit realitate, după ce a trimis un mail de ministerul de Interne.

Dimitrie Andrieș: ”Cu ocazia zilei mele am zis să încerc. Aveam gândul ăsta de mai mult timp şi am zis că asta e momentul. Să învăţ chestii diferite şi să am o experienţă minunată."

Mirela Andrieş, mama lui Dimitrie: "A fost o surpriză ... Eu nu ştiam."

Tânărul spune că acum este şi mai motivat ca să se pregătească pentru a deveni poliţist.

