Acuzații grave lansate de familia unei eleve din Ploiești. Profesorul fetei neagă

O elevă a Colegiului Național I. L. Caragiale din Ploiești nu intră în Evaluarea Națională după ce a fost lăsată corigentă la matematică.

Părinții acuză că dirigintele, profesor de matematică, a lăsat-o corigentă pe fată pentru că nu a făcut pregătire cu el în particular. Acesta respinge acuzațiile, relatează ziarulincomod.ro.

Eleva de clasa a opta a terminat cu media 9.11, doar că la matematică a avut pe primul semestru media 5, iar pe al doilea media 4. Fata este una din elevele bune ale clasei, are atestate pentru limbile franceză și engleză, ba chiar la Matematică Opțional are media 10. Părinții au explicat că știau că fata are probleme la ora de matematică, dar că nu știau că este în situația de a rămâne corigentă.

Profesorul Cristian Niță respinge acuzațiile si sustine că părinții au încercat să-l intimideze și să-l amenințe pentru a o trece la matematică pe fata lor.

“Nu am afirmat niciodată acest lucru (n.r. că rămâne corigentă pentru că nu a făcut pregătire). Ei merg pe o strategie de manipulare și de a scuza într-un fel faptul că nu a reușit să intre în Evaluarea Națională. Copilul a fost evaluat de-a lungul timpului conform procedurilor și metodologiei școlare. Ea nu a dovedit de-a lungul timpului că merită să ajungă în Evaluare Națională prin notele pe care le-a luat, toate sub 5. Nu este singurul copil care a rămas în situația asta. Ea nu are cum să mai intre acum în examen și au apelat la varianta asta, de intimidare, de amenințare, și la adresa mea și la adresa doamnei director, acestea sunt pure speculații din partea lor, total nefondate.

Știu că au făcut reclamații peste tot, mă aștept să vină să discute cu mine din partea acestor instituții, eu am documente justificative, copilul nu a învățat nimic de-a lungul acestui an, nici nu poate din punctul meu de vedere.

Părinții au fost informați și în privința simulării pe care a dat-o la nivel național în februarie, știau de note, ea a avut note de 4 și de 5 și cu 3 în teză, iar în ultimele două săptămâni, conform regulamentului, a mai dat trei lucrări, ca să își mărească nota, iar la aceste lucrări, tot la fel, a luat note numai sub 5.

N-am făcut decât să îmi fac datoria și nu consider că am greșit cu nimic. Acum alții mai competenți decât mine vor analiza situația. Am respectat toate procedurile legale, i-am acordat șanse, ea nu a fost de la început în clasa aceasta, a venit în a șaptea, nu a dat examen de admitere cu aceeași copii.

Dacă ați știi câte intimidări și telefoane am primit și eu, și doamna director, că dânsul face, că drege, în cazul în care se continuă vom face și noi o plângere și cei de la poliție vor putea să verifice”, a explicat profesorul Cristian Niță.

