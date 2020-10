Bărbat din Sighetu Marmației, împușcat mortal în timp ce vâna mistreți

Un bărbat de 66 de ani din Sighetu Marmației este cercetat pentru că și-a împușcat mortal un cunoscut.

Vânau mistreți fără autorizație, iar victima, în vârstă de 71 de ani, a murit, în ciuda eforturilor depuse de salvatori. Principalul suspect va da socoteală pentru ucidere din culpă, uz fără drept de armă letală, dar și braconaj.

Omul a fost împușcat mortal din greșeală de prietenul său care îl însoțea la braconaj. Aceasta a sunat la 112 când și-a dat seama ce s-a întâmplat.

Tragedia a avut loc, luni dimineață, pe un fond privat de vânătoare, din localitatea Sighetu Marmației. Salvamontiștii au plecat în ajutorul victimei, pe un teren accidentat.

Misunea salvatorilor nu a fost deloc ușoară. Au apelat și la un elicopter SMURD, însă bărbatul împușcat a murit la scurt timp de la anunțarea incidentului.

Dan Benga, șef Serviciul Salvamont Maramureș: „Am încercat să acționăm cât mai repede posibil, din cauza stării precare în care se afla victima. A fost accesul extrem de dificil și mai lung, am primit o localizare în care era greșită o cifră și ne-ar fi dus la 300 de km depărtare. Nefiind nici semnal în zonă, am comunicat doar prin stații.”

Crina Rus, asistent medical șef SAJ Maramureș: „A fost trimis un echipaj de la substația Sighet, unde a fost găsit un pacient de 71 de ani cu două plăgi, una toracică și una abdominală, însă pacientul era decedat când a ajuns echipajul nostru.”

Cecilia Grozavu, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „Din primele informații, bărbatul de 66 de ani este deținător legal de arme și muniții de vânătoare. În cauză, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă, uz de armă letală fără drept și braconaj cinegetic.”

Ioan Hoțea, AJVPS Maramureș, Filiala Sighet: „Nu este un caz de vânătoare organizată, este un caz de braconaj, pentru că nu aveau autorizație de ieșire în teren, doar că aveau armă legală. El nu avea ce să caute acolo sub nicio formă.”

Cel care și-a împușcat prietenul din greșeală a fost audiat de polițiști. Suspectul este cercetat în stare de libertate.

În această perioadă, când este sezon de vânătoare de mistreți, autorizațiile pentru partide se eliberează pentru o perioadă de 15 zile, iar participanții trebuie să respecte o serie de reguli pentru a se evita astfel de tragedii accidentale.