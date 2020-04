Acasă la Sergiu, tânărul care a mers călare la maternitate. Moroșanu îl ajută să își construiască o locuință potrivită

Cătălin Moroșanu a fost impresionat de povestea lui Sergiu, tânărul din Iași care a fost nevoit să meargă 40 de km călare până la maternitate, după ce soția lui a născut.

„Are o cameră de 6 m pătrați care stă să se dărâme, am zis că trebuie să îl ajut pe Sergiu să își îndeplinească visul și să aibă o locuință”, a spus Moroșanu, miercuri, într-o intervenție live la „Vorbește lumea”.

Înainte, Sergiu trăia cu 50 de lei pe zi, dintre care 14 lei se duceau pentru un balot pentru calul său. „Acum mă descurc mai bine”, a spus Sergiu, după ce numeroși români i-au trimis ajutoare, impresionați de situația familiei sale.

Primul lucru pe care Sergiu l-a făcut după ce și-a oprit strictul necesar și ce putea depozita pentru perioada următoare a fost să doneze alte haine, jucării și alimente vecinilor săi care sunt la rândul lor în nevoie.

„Dumnezeu mi-a oferit așa multe șanse, așa că, din puținul meu, pot oferi și altora care acum nu au nimic”, a spus Sergiu.

„Problema e că nu are unde să le depoziteze, pentru că are o singură cameră. A împărțit cu vecinii, pentru că aici e ca o mahala, Dallas se numește cartierul ăsta. Oamenii trăiesc în niște cocioabe. Îi rog pe toți românii, mai mult ne-ar ajuta dacă ar face donații, pentru că strângem fonduri să îi cumpărăm o casă, sau un teren unde să-și construiască o casă”, a mai precizat Cătălin Moroșanu.

Cine vrea să îl ajute pe Sergiu, poate dona în următoarele conturi:

RO50BRDE240SV35310842400 în lei

RO84BRDE240SV35311132400 în Euro

cu codul SWIFT: BRDEROBU

Pe ambele conturi, titularul este Ciobotariu Sergiu Ion.