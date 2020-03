Povestea lui Sergiu, tânărul care a mers călare 40 de kilometri să-și vadă soția care a născut

Un tânăr a mers până în Iași dintr-un sat aflat la 40 de kilometri distanță călare pe cal, ca să-și vadă soția care a născut. Bărbatul avea declarație pe proprie răspundere și mască, dar tot a fost sancționat, pentru că nu avea voie călare în oraș.

Imaginile cu Sergiu Ciobotariu, din Răducăneni, au devenit virale pe rețelele de socializare. Tânărul spune că a vrut să își vadă fiul și a încercat să ia un un mijloc de transport în comun până la spital, însă nu a fost lăsat.

De aceea a fost nevoie să apeleze la cal pentru a ajunge să își vadă fiul nou născut. El spune că voia să îi ducă mâncare și pamperși soției sale.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu, potrivit BZI.ro.

Tânărul spune că lucrează cu ziua ca să facă rost de bani pentru a-și crește cei trei copiii. A început și construcția unei case, pentru a oferi o viață mai bună familiei sale.

„Am fost plecat la muncă… În fiecare zi plec la muncă cu calul… Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare”, a spus Tânărul.

„Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu acum, dar nu avem ce face… muncesc cât pot”, a mai spus el.

Bărbatul a venit 40 de kilometri călare din satul Răducăneni, pentru că nu a găsit nimic altceva cu care să poată ajunge să-și vadă soția și copilul nou născut, din cauza restricţiilor impuse în perioada stării de urgenţă.

Avea la el declarația pe proprie răspundere, purta mască, dar tot a fost sancționat, cu un avertisment, pentru că nu avea voie călare în mijlocul orașului.

Mai mult, tânărul i-a înțeles pe oamenii legii și s-a întors acasă, fără a mai putea ajunge la maternitate.