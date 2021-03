Un tânăr din Cluj și-a ucis mama într-un acces de furie. Dependenţa care l-ar fi împins la crimă

O crimă înfricoşătoare a distrus pentru totdeauna o familie din judeţul Cluj! Un tânăr de 30 de ani este acuzat că şi-a ucis mama, într-un acces de furie!

Femeia a fost lovită cu cruzime şi doborâtă la pământ, fără a avea şanse de scăpare. Surse din anchetă nu exclud ipoteza potrivit căreia suspectul ar fi fost sub influenţa unor substanţe interzise - care i-ar fi provocat halucinaţii. Respectivul este dependent de jocurile video.

Tânărul de 30 de ani era pasionat de jocuri pe calculator - multe dintre acestea fiind catalogate cu un conţinut violent. Pierdea nopţi la rând în lumea virtuală... iar în ultima vreme intrase şi într-un anturaj dubios - în care se consumau droguri, susţin apropiaţii lui.

Azi-noapte, a mers în locuinţa mamei sale de lângă Cluj ca să îi ceară bani. Probabil ca să îşi cumpere substanţele interzise care credea că îl ţin treaz în nopţile de jocuri. Femeia l-ar fi refuzat, a început scandalul şi s-a ajuns la crimă. Vecinii au fost treziţi din somn de strigătele de ajutor ale victimei.

„Au lătrat toţi câinii. A fost gălăgie mare dar nu am ştiut ce s-a întâmplat. Acum am aflat..."

Citește și O femeie din Arad a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul ar suferi de afecţiuni psihice

„În ultima perioadă am văzut că e cam turbat, parcă nu era în toanele lui."

„Copilul era drogat" spuneau vecinii.

Crima a fost descoperită de partenerul femeii. Mama agresorului - în vârstă de 50 de ani - încerca să îşi refacă viaţa după ce soţul ei murise în urma unui accident de muncă.

Pe corp, avea semne care - spun anchetatorii - arată că ar fi încercat să scape din mâinile fiului devenit călău.

Anchetatorii spun că individul avea o stare agitată iar în timpul audierilor nu au reuşit să comunice cu acesta. Suspectul nu a recunoscut că şi-a ucis mama şi a fost supus unei evaluări psihiatrice.

Gabriela Groza este doctor în psihologie şi autor al cărţii "Psihologie aplicată în procesul penal" în care descrie cum funcţionează mintea infractorilor. Este de părere că în acest caz combinaţia dintre dependența de jocurile pe calculator şi cea de droguri i-a provocat tânărului un delir care l-a împins la crimă.

Gabriela Groza, doctor în psihologie: „Încep să am idei paranoice, să am halucinaţii, să am idei delirante, să am impresia că lumea e împotriva mea sau să am o violență atât de puternică în mine încât să nu pot gestiona. O furie foarte puternică în organism înseamnă o tensiune mare pe care vreau cu orice preţ să o eliberez. În momentul în care consum un anumit tip de droguri, orice tensiune şi orice chimie din organism este potenţată în mod exponenţial, adică o simt de 10.000 de ori mai puternic."



Nu există o imagine clară a consumului de substanțe interzise

În România, nu există o estimare clară a numărului consumatorilor de droguri. Sunt număraţi doar cei care ajung la spital. În 2019 - potrivit Agenţiei Naţionale Antidrog - au fost peste 4.000. În acelaşi an, 45 de români au fost ucişi de substanţele interzise.

Drogurile cele mai consumate sunt noile substanţe psihoactive. Urmează canabis, cocaină, medicamentele fără prescripţie, ecstasy şi heroină, NSP - 6,3%, canabis – 6,1%, cocaină/crack -1,6%, medicamente fără prescripţie medicală – 1,5%, ecstasy – 1,0%, heroină – 0,9%, LSD – 0,5%, amfetamine – 0,2%, solvenţi/inhalante – 0,1%.

Cât despre dependența de jocuri video, nici aici nu aveam o imagine clară a problemei.

Tânărul de 30 de ani din Cluj, împins de cele două adicţii să îşi ucidă mama, urmează să fie dus în fata judecătorilor. Procurorii cer arestarea lui pentru omor.