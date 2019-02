Un copil de un an a murit după ce a rămas blocat în mașină la 36 de grade

Copilul a rămas nesupravegheat și nu se știe exact în ce condiții a ajuns în interiorul unei mașini în care a rămas blocat. Apoi s-a sufocat din cauza căldurii.

Vecinii au fost cei care au alertat-o pe mama copilului. La aflarea veștii, femeia a alergat spre mașină pentru a-și salva copilul.

Chester Hill: A major police investigation is underway tonight after the tragic death of a baby boy. The baby boy is believed to have died after being left in hot car. @sarinanastasi #7News pic.twitter.com/NC3cBui8vm