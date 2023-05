Un bărbat din Bacău și-a omorât vărul și apoi a mutilat cadavrul. A fost nevoie de un test ADN pentru identificarea victimei

Totul a pornit, din câte se pare, de la o ceartă pe o moștenire. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul ucis avea 69 de ani şi locuia singur, în comuna Pârgărești, după ce în urmă cu trei ani i-a murit soţia. Un vecin a făcut cumplita descoperire.

Reporter: Băiatul cum l-a văzut?

Vecină: „S-a dus aici la bolovan la fântână şi s-a uitat într-acolo. Era acolo de la casa noastră mai încolo. Eu nu m-am uitat. S-a dus acolo şi s-a uitat şi era acolo pe jos. El a gândit că bolnav cum era a căzut şi a sunat ambulanţa.”



Se pare că cearta a pornit de la o discuție despre mai multe terenuri pe care cei doi le moșteniseră. După câteva pahare de băutură, cel acuzat acum de crimă ar fi pus mâna pe o sapă şi l-ar fi atacat pe vărul lui.

Reporter: S-a auzit ceva?

Vecină: „Nu eu nu am auzit nimic. Noi am venit de la vie; mergea maşina de spălat, copiii ţipau şi nu am auzit nimic.”

Imediat după crimă, suspectul ar fi mutilat cadavrul. Apoi a mers acasă, unde i-a spus soţiei că și-a bătut vărul.

Reporter: Vă surprinde ce a făcut?

Vecină: „Da, nu mai puteam de frică când am auzit ce a făcut. Aşa m-am speriat. El a venit acasă şi era ascuns. Poliţaii l-au căutat şi l-au găsit şi el le zicea că el nu a făcut nimic el nu a bătut pe nimeni aşa a zis.”

La sosirea echipajelor de la ambulanţă victima era desfigurată şi nu mai putea fi recunoscută. Un procuror a preluat cazul, iar anchetatorii au avut nevoie de test ADN pentru identificare.

Corina Avorniciţei, Parchetul de pe Lângă Tribunalul Bacău: „Într-o locuinţă din comuna Pârgăreşti a fost identificat un cadavru cu identitate necunoscută care prezenta urme vizibile de violenţă extremă fiind lovit în zona capului şi a organelor genitale.”

Suspectul nu a recunoscut crima, însă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Riscă să îşi petreacă următorii 25 de ani după gratii dacă va fi găsit vinovat de omor calificat.

