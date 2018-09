Tragedie într-o familie din Alba. A murit la 31 de ani, după ce a fost înțepat de albine

Sfârşit cumplit pentru un bărbat de 31 de ani din judeţul Alba, care a murit după ce a fost înţepat de albine. Tânărul venise de la lucru, din Anglia, şi avea în curtea casei zeci de stupi de albine.

Când s-a întâmplat totul, voia să le pună de mâncare nişte turte dulci în stupi, dar a fost atacat de albine deşi, spun rudele, purta mască şi mănuşi.

În numai câteva minute, omul s-a prăbuşit la pământ şi a intrat în şoc anafilactic. Familia a sunat la 112 şi a cerut ajutor, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Tânărul îşi ridicase la Săliștea Deal o casă împreună cu soţia şi în grădină avea, de doi ani de zile, stupi de albine. Când a vrut să pună mâncarea specială pentru insecte în stupi, s-a declanşat nenorocirea.

Ionuţ Simidreanu, cumnatul bărbatului: „Dintr-o dată a fost atacat de ele acoperit pe faţă, pe gât. A căzut jos, convulsii, soţia a dat cu apă. Nu e o glumă cu aşa ceva, poate să moară omul în 30 de minute. Sfatul meu e să aibă chitul acela cu adrenalină. Cumnatul meu a plecat la 31 de ani din lumea asta."

Mihai Mărginean, cumnatul bărbatului: „A venit să le hrănească. Cred că din cauza căldurii a fost poate prea cald, au fost agitate. Nu poţi să şti. Avea masca, nu am fost lângă el să ştiu, s-au băgat pe sub mască. S-a scuturat de ele, a mai fost înţepat de ele și vorbind cu soţia lui a spus că se simte cam rău şi s-a mai dus o dată şi i-au rămas aici sculele cu care a lucrat la stupi. A zis: „sunaţi la Salvare, că nu am simt bine."

Membrii familiei i-au sărit în ajutor şi au sunat la 112.

Irina Mărginean, sora bărbatului: „S-a dus să deie de mâncare la albine şi l-au muşcat. A picat şi când am ajuns la el era în comă, nu am mai putut să vorbim cu el. Doctorii ne-au spus că, căile respiratorii i-au fost afectate."

Bărbatul a fost dus de urgenţă la spitalul din Cugir.

Dr. Terezia Mureşan, director medical Spitalul Cugir: „La momentul intrării în camera de gardă, pacientul era în stop-cardio respirator. Cel mai probabil a fost un şoc anafilactic declanşat de o înţepătură de insecte.”

Tânărul va fi înmormântat marți, iar rudele spun că vor renunţa la stupi.

