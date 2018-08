Un stand la care se vinde renumitul hot dog newyorkez, luat cu asalt de albine

„Roiul a devenit neîncăpător, din cauza căldurii și umidității. Aveau nevoie de un loc nou, unde sp se răcorească”, a spus Darren Mays, de la Departamentul de Poliție din New York.

La locul incidentului au apărut polițiștii, iar întreaga operațiune a durat în jur de 45 de minute, conform CNN. Ele au fost transportate, ulterior, la o stupină din Long Island.

Authorities cordon off section of Times Square to respond to a massive group of bees that are swarming a hot dog stand.

„Din păcate, nu vor face miere în acest sezon”, a mai spus polițistul.

There is a swarm of bees on a sabrettis umbrella in times square and reuters is live-streaming it I will never leave this beautiful city!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/dCGjYASWzr pic.twitter.com/cHxEjz2Fz6