Tragedie în Dâmbovița. Un bătrân și-a găsit sfârșitul lângă afumătoare

Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 82 de ani din comună Bezdead, județul Dâmboviţa. Omul a fost găsit carbonizat, lângă afumătoarea unde pregătea carnea de porc.

Apropiații cred că hainele bătrânului s-ar fi aprins de la o scânteie. Flăcările au mistuit afumătoarea şi au cuprins în scurt timp și locuința, în care se afla soția lui.

Femeia a avut noroc. Ieșise din casă, alertată că bărbatul întârzia.

Femeia de 80 de ani povesteşte că și-a văzut ultima dată bărbatul în viață cu puțin timp înainte de tragedie. Bătrânul i-a spus că merge până la afumătoare, să înteţească focul. După un timp, pentru că întârzia, femeia a ieșit din casă, să-l caute...

„Eu am văzut că trec 5 minute, 10, un sfert de oră, ies afară, am auzit pârâind, am strigat, nu a răspuns nimeni” a spus ea.

În curte, lângă afumătoare, se dezlănțuise iadul... Alertați de strigătele femeii, mai mulți vecini i-au sărit în ajutor, dar n-au putut face mare lucru. Gospodăria era inundată de fum, iar focul cuprinsese și locuința, făcută din lemn.

Martor: „A început toată casa să ardă, a început de acolo, de jos. S-a extins la acoperiş. Undeva de la afumătoare, am înţeles, a afumat porcul, s-a extins de acolo, nu a avut grijă.”

Localnicii au sunat la 112, iar la faţa locului au ajuns mai multe echipaje de la pompieri, ambulanţă şi poliţie.

Bătrânul locuia într-o zonă greu accesibilă aşa că salvatorilor nu le-a fost deloc uşor ca să ajungă până aici. Din nefericire însă, după o intervenţie care a durat peste două ore a fost descoperit cadavrul carbonizat al proprietarului. O anchetă urmează să lămurească cu exactitate din ce cauză s-a produs nenorocirea.