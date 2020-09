Țara în care numărul violurilor a crescut în timpul pandemiei. Ce pățesc violatorii

Nigeria a adoptat noi legi, foarte stricte, pentru a face față unei creșteri mari a cazurilor de viol.

Potrivit Metro.co.uk, o stare de urgență a fost declarată în Kaduna, în nord-vestul Nigeriei, după ce numărul violurilor reclamate a crescut în timpul carantinei care a fost impusă de pandemia de Covid-19.

Astfel, de acum înainte, în cazurile în care victima are peste 14 ani, orice bărbat condamnat pentru viol va avea penisul castrat chirurgical și va primi o condamnare pe viață. În schimb, dacă victima are sub 14 ani, violatorii vor fi executați.

Nu în ultimul rând, au fost instituite legi similare pentru ca femeilor să li se elimine trompele uterine dacă violează un copil și să execute o condamnare pe viață dacă violează pe cineva care are peste 14 ani.

Guvernatorii din regiune au anunțat aceste noi legi în urma unor proteste din partea grupurilor de femei, privind creșterea numărului de cazuri de viol. Totul a pornit după ce Uwaila Omozuwa, o tânără de 22 de ani, a fost violată și călcată în picioare în timp ce studia într-o biserică locală.

Citește și Jihadiști cu legături în gruparea teroristă Statul Islamic au luat ostatici sute de oameni

Ea a fost găsită goală, într-o baltă de sânge, în biserica în care era membră de mai mulți ani. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Poliției Edo, Chidi Nwabuzor, a declarat: ”Obiectul folosit în asalt, care era un stingător, a fost recuperat”.

Potrivit UNICEF, șase din 10 copii din Nigeria suferă o formă de violență - iar 25% dintre fete și 10% dintre băieți au fost victime ale violenței sexuale.

Dintre copiii care au raportat violență, mai puțin de 5 din 100 au primit orice formă de sprijin.