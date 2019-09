Om de afaceri din Iași, găsit mort în curtea casei sale. Ce spun vecinii

Sfârşit tragic pentru un om de afaceri în vârstă de 49 de ani, proprietarul mai multor crame şi culturi de vită de vie din judeţul Iaşi.

Copleşit de probleme, omul a căzut în depresie şi a fost găsit mort, în curtea casei sale. Vecinii spun că în ultima perioadă era tot mai supărat şi se plângea de producţia slabă a acestui an, de creditele greu de acoperit şi de alte probleme în familie.

Biletul de adio lăsat de el îi determină pe anchetatori să ia în calcul, în primul rând, varianta sinuciderii.

Bărbatul avea o fiică, studentă în Iaşi, şi stătea mai mult singur, într-o vilă din comună Tomeşti. Era înstărit, şi, ca proprietar al mai multor podgorii, a accesat fonduri europene pentru a-şi dezvolta afacerea. Vecinii spun însă că intrase într-un impas financiar.

Acum, o rudă l-a găsit fără suflare în grădina din spatele casei.

Vecin: "Atâta vie şi nu s-a făcut, au fost ploi, nu s-a putut lucra

Reporter: "Și datorii?"

Vecin: "Corect, datoriile. O singură fată avea, atât. Am lucrat cu el, sunt tractorist, eu îi cărăm strugurii, a stropit viile cu avionul şi nimic producţie".

Vecinii omului de afaceri spun că făcuse mai multe credite şi ar fi investit toţi banii în plantaţiile de viță de vie. Ratele mari, producţia slabă din acest an dar şi mai multe probleme în familie l-ar fi făcut să cadă în depresie. Oamenii spun că, în ultimul timp, bărbatul era tot mai retras şi părea abătut.

Reporter: "Aţi auzit ce s-a întâmplat? "

Vecină: "Am auzit, mintea lui, depresie. A avut datorii multe, aşa am înţeles. Era supărat săracul. A avut bănci multe am înţeles. Anul ăsta a văzut că viile nu au nimic, a stropit cu avionul şi a dat o grămadă de bani"

Poliţiştii continua cercetările în acest caz.

Ilinca Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iaşi: "Poliţiştii au intocmt dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind dispusă efectuarea unei necropsii pentru stabilirea cauzei decesului".

Omul de afaceri a lăsat şi un bilet de adio în care şi-a cerut iertare fiicei pentru gestul său.