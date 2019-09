Moarte suspectă în Fiji. Un copil a fost găsit pe un deal, lângă cinci persoane decedate

Potrivit autorităților, copilul plângea în timp ce a fost descoperit de o femeie care se plimba prin zonă. De asemenea, acesta era înfometat și avea pe el doar un scutec, informează Mirror.



„Ca mamă, este un scenariu trist”, a spus femeia. De asemenea, l-a hrănit și îngrijit pe copil, până a fost dus la spital.



Femeia a contactat poliția, care ulterior a mai găsit corpurile a doi adulți și alți doi copii. La scurt timp după aceea, au descoperit un al treilea adult, la câțiva metri distanță.

