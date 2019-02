Mărturii de groază din Coreea de Nord. “Am văzut femei executate pentru că și-au mâncat copiii”

Getty

Gim Gyu Min, care a crescut în Coreea de Nord, are o poveste de viață incredibilă. A ajuns de nenumărate ori în închisoare și în lagărele de muncă pentru gesturile de rebeliune împotriva regimului nord-coreean.

“E mai bine să mori decât fii sub dictatura familiei Kim”, a declarat bărbatul, scrie Metro.co.uk.

Min povestește că a avut o copilărie normal, însă a început să resimtă greutățile din anii 90 când s-a instalat fometea în țară.

Două milioane de oameni au murit în acea perioadă și potrivit unui raport recent, Coreea de Nord încă se confruntă cu fometea, milioane de cetățeni suferind din această cauză.

“Dacă te plimbai prin orașele din Coreea de Nord, excepție făcând Phenianul, puteai vedea peste tot cadavrele celor care muriseră de foame. Oamenii mureau peste tot”.

Situația era atât de gravă, încât unele femeie ajunseseră să-și mănânce bebelușii, după ce înnebuniseră de foame. “Am văzut cum o femeie a fost arestată, după ce și-a mâncat copilul. Când oamenii au început să-și sacrifice rudele și să le mănânce, au început și execuțiile publice. Am văzut numeroase astfel de scene, dar autoritățile nu menționau niciodată că este vorba de canibalism”.

“Toată lumea trebuia să asiste la execuții. Persoanele condamnate erau duse în spatele unei cortine, loviți în cappână la inconștiență, apoi erau legați și împușcați”.

Min își amintește momentul în care el însuși a fost condamnat la moarte pentru că a distrus portretul fondatorului țării, Kim Il-sung. În semn de rebeliune, Min a început să asculte emisiuni radio din Coreea de Sud, la radio, a renunțat la studiile universitare, gest care a fost considerat o crimă împotriva statului.

“În timp ce stăteam în celulă, un prieten m-a vizitat și m-a anunțat că voi fi executat. Sincer, am crezut că moartea este mult mai decentă decât să mai trăiesc în această țară. Însă, am decis să mai încerc încă o data să evadez. Am înghițit un cui pentru a mă lăsa să plec.

Când înghiți astfel de obiecte, circulă prin intestine, iar dacă nu este înlîtirat imediat poate provoca hemoragii interne care duc la deces. M-au lăasat să merg la spital, de unde am și reușit să evadez.

A reușit să scape și să ajungă în China, unde s-a îndrăgostit de o femeie, însă un alt bărbat l-a denunțat autorităților din Coreea de Nord și a ajuns într-o tabără de refugiați, înainte de a fi deportat. Condițiile din tabără erau îngrozitoare, iar prizonierii erau bătuți și torturați.

Înapoi în Coree de Nord, bărbatul a ajuns la închisoare, unde a fost martorul unor fapte cumplite. Cele care aveau cel mai mult de suferit erau femeile deținute, care erau violate și obligate să facă avorturi. Multe dintre cele care scăpau erau traficate în China drept sclave sexuale iar apoi erau vândute familiilor bogate drept menajere.

Taberele au devenit atât de aglomerate cu transfugi încât autoritățile au decis să-I ierte pe cei acre susțineau că au ajuns în China din dorința de a căuta hrană. Aceasta a fost și singura șansă de scăpare a lui Gyu Min.

La câțiva ani după ce a reușit să scape, Min a aflat că părinții săi au murit, după ce au fost trimiși la țară drept pedeapsă pentru fuga lui. Fratele său a fost împușcat în timp ce servea în marina nord-coreeană.

Astăzi, Gyu Min locuiește în Coreea de Sud, unde lucrează în industria filmului. Bărbatul a decis să-și dedice viața documentând gravele încălcări ale drepturilor oamenilor la care a și fost martor.

