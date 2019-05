Mărturia unei fete care a aflat că este fiica unei criminale în serie: „Credeam că mă urăște”

Profimedia

La vârsta de numai 13 ani, Shianne Treanor a aflat că mama ei este o criminală în serie. Fata a fost crescută de tatăl sau și nu și-a văzut mama timp de aproximativ patru ani.

Joanna Dennehy este o criminală în serie din Marea Britanie, care a avut o viață tumultoasă, iar soțul său a decis să își ia cei doi copii și să îi crească departe de ea.

Dar realitatea era și mai crudă. În 2013, femeia a omorât cinci bărbați într-un raid criminal, care a durat zece zile.

Ancheta a arătat modul în care femeia reușea să manipuleze bărbați și le dădea detali despre crimele ei. Judecătorul a decis că femeia trebuie să moară după gratii: „Merită să trăiască tot restul vieții sale în închisoare. Îmi pare rău pentru victime. Nu pot să îmi imaginez ce au făcut să merite asta”.

Timp de câțiva ani, Shianne a încercat să își dea seama cum a reușit mama ei să se transforme într-o criminală.

„Nu mi s-a spus nimic despre ea și vreu răspunsuri. Anul trecut, i-am scris o scrisoare. Credeam că mă urăște și i-am spus că nu vreau să am vreun fel de relație cu ea, ci doar vreau să aflu de ce a făcut toate astea. La scurt timp, am primit o scrisoare plină de iubire, în care îmi spunea cât de mult i-ar plăcea să fac parte din viața ei. Am început să plâng. A fost mult prea emoționant”, a spus Shianne.

Iar fata, acum în vârstă de 19 ani, și-a vizitat mama în închisoare. „Și-a cerut scuze. Pentru mine a contat asta. O parte din pedeapsă este că ea niciodată nu o să mă vadă cum cresc sau când mă voi mărita”.

Shianne își amintește că Dennehy era un părinte devotat, înainte să se apuce de băutură și de droguri.

„Nu mă voi schimba niciodată așa cum a făcut-o ea. Sunt propria mea persoană. Nu am fost lângă ea mulți ani. Nu a avut nicio influență asupra mea. Nu îmi vine să cred ce a făcut”, a mai spus tânăra.

