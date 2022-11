Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. O terorizează de cinci ani VIDEO

Sunt vrafuri de plângeri la poliția din localitate, dar nu se iau niciun fel de măsuri, acuză familia femeii.

În comuna Pușcași, Vaslui, o femeie, mamă a cinci copii, a fost transportată luni la la spital după ce a fost agresată de o vecină.

Acolo este însă mult mai mult decât o simplă agresiune, arată publicația „Vremea Nouă”. De cinci ani, vecina vrea să se răzbune permanent pe femeie, pentru că aceasta ar fi avut o relație în trecut cu bărbatul ei. I-a spart de nenumărate ori ferestrele de la casă, iar din acest motiv familia a fost nevoită să-și zidească două dintre acestea. Acum a reușit să o spargă și pe ultima cu bolovani, dar faptele de violență sunt cu mult mai grave, arată sursa citată.

Elena H. Este terorizată din nou de vecina ei, Irina A., iar scandalurile au început din nou după ce agresoarea s-a întors din Spania.

Vecina a vrut să-i introducă un cârnat în vagin

Potrivit familiei, Elena H. mătura frunzele din fața porții sale, iar pe proprietatea ei a năvălit vecina, împreună cu nora ei. Acestea au imobilizat victima apoi au târât-o în casă. Acolo, Irina A și Denisa M. au început să-i aplice mai multe lovituri de pumni și de picioare Elenei, apoi au dezbrăcat-o și au început să o filmeze. Pentru ca umilința să fie totală, cele două agresoare ar fi încercat să-i introducă victimei un cârnat în vagin, ca o lecție să nu mai umble după bărbații altora. De cinci ani de zile, victima are plângeri depuse la poliție pentru distrugeri și pentru amenințări, însă până acum nimeni nu a mișcat un deget în acest caz, arată sursa citată.

„După ce m-am apucat de măturat în drum, a ieșit din curte și Irina și, ajutată de Denisa, m-a tras în casa ei. Acolo au început să mă lovească cu pumnii și picioarele, m-au dezbrăcat și m-au filmat cu telefonul, apoi au încercat să-mi introducă un cârnat în vagin. Am o grămadă de plângeri făcute la poliție, nimic nu se mișcă. În trecut, femeia asta a intrat cu toporul peste mine în casă, a spus că pe ea nu o interesează copiii mei, că-i omoară și pe ei. Ultima dată când mi-a spart geamurile a fost pe 2 octombrie, anul ăsta. A încercat să spargă și geamurile de la camera băiatului, dar nu a reușit, că nu are vederea spre drum. Am tot întrebat polițistul din comună ce se mai întâmplă cu plângerile făcute de mine, cu dosarul pe care i l-a întocmit vecinei. Mi-a spus că de acum la anul dacă se mai face ceva” a declarat Elena, pentru sursa citată.

