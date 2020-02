Fostă învățătoare, bătută cu cruzime pe stradă de o femeie și lăsată într-o baltă de sânge

O fostă învățătoare în vârstă de 62 de ani din județul Dâmbovița a ajuns în stare gravă la spitalul județean din Târgoviște, după ce a fost bătută de o altă femeie.

Un tânăr a descoperit-o din întâmplare, într-o baltă de sânge, și a sunat imediat la 112 după ajutor.

Principala suspectă a fost audiată de anchetatori până târziu în noapte.

Femeia bătută cu sălbăticie a fost găsită la poarta unei case din localitatea Racoviţă. Un tânăr care trecea cu mașină pe acolo a zărit-o prăbușită la marginea drumului și a oprit să vadă despre ce e vorba. S-a îngrozit când a văzut-o pe fosta învățătoare desfigurată în urmă loviturilor pe care le primise.

Martor: „Am găsit-o pe femeia asta jos, plină de sânge, nu putea să se ridice. Am oprit, era femeia asta aici, care a bătut-o, o înjura, am sunat la 112. M-am panicat, era baltă de sânge, avea o gaură în cap, am înțeles că i-a dat cu bata”

Victima a apucat să le spună martorilor că a fost lovită cu cruzime de femeia la poartă căreia a fost găsită, totul din cauza unor certuri legate de banii pentru chirie.

Cea vizată susține însă că ar fi nevinovată.

Reporter: „Ați văzut-o bătută în seară asta?”

Femeie: „Nu. Am rămas așa.”

Reporter: „Dar sângele pe pantaloni și pe picioare de unde aveți?”

Femeie: „Poate că am ieșit la poartă, nu pot să îmi dau seama. Nu fac eu d-astea, i-am dat să mănânce, am îngrijit-o, n-am bătut-o eu, nu mai interesează cine a bătut-o.”

Suspecta a declarat cu seninătate că nu avea de gând să îi dea vreo mână de ajutor sau să anunțe autoritățile.

Reporter: „Dacă ați văzut-o așa bătută de ce nu ați anunțat poliția?”

Femeie: „Eu?! Păi de ce să anunț eu poliția?! Da poate n-am minute, pe ce era să sun?!”

Reporter: „Dar să știți că e gratuit să sunați la 112”

Femeie: „E, o fi, dar nu mi-a mers mie mintea atunci de așa ceva”

Reporter: „Putea să moară...”

Femeie: „E, și dacă murea?! O omorâsem eu?!asta e bună"

Proprietara locuinței a fost audiată de polițiști. Aceasta susține în continuare că ar fi nevinovată. Trebuie să dea însă explicații din ce cauză are urme vizibile de sânge, atât pe încălțăminte cât și pe haine. Între timp, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente și urmează să lămurească exact din ce cauza a ajuns victima atât de grav rănită la spital.

Femeia rănită a rămas internată în spital. Urmează ca medicii legiști să constate dacă i s-a pus viața în primejdie în urma loviturilor primite. Dacă va fi găsită vinovată, femeia bănuită că a lovit-o riscă să ajungă în spatele gratiilor.