Fată de 13 ani, lăsată însărcinată de un vecin de 63 de ani. „Nu am mai pomenit”

O copilă de 13 ani din Gorj este însărcinată în luna a cincea şi a ascuns până acum faptul că tatăl bebeluşului este un vecin de 63 de ani, tatăl unei colege de şcoală.

Eleva este crescută doar de tatăl ei, după divorţul părinţilor, însă bărbatul a plecat la muncă în străinătate şi a lăsat-o în grija bunicii.

După ce întreaga poveste a ieşit la iveală, poliţiştii l-au reţinut pe individ pentru 24 de ore, iar fata a intrat sub protecţia autorităţilor statului.

La audieri bărbatul de 63 de ani şi-a recunoscut faptele. Nici el şi nici fata nu au spus nimănui despre relaţia lor. Bunica adolescentei a fost cea care şi-a dat seama că nepoata da semne că este însărcinată. A dus-o la un consult medical, şi aşa a ieşit totul la iveală.

Bunica fetei: „Se mai ducea, că are fata în clasa cu ea, sunt colege şi îşi mai făceau lecţiile. Cine se gândea.”

Reporter: „Nu bănuiaţi aşa ceva?”

Bunică: „Nuu, păi cine se gândea? Că el are 62 sau 63 de ani şi mai e şi prieten cu copilul meu. Cine se gândea la treburi din astea domnule, că nu am pomenit pe faţa pământului.”

Adolescenta de 13 ani a fost internată de urgenţă într-un centru maternal, unde i se oferă consiliere psihologică, mai ales că, peste câteva luni, va deveni mamă.

Lidia Bârsan, psiholog Direcţia pentru Protecţia Copilului Gorj: „Va fi preluată de către DGASPC Gorj şi internată într-un centru maternal pentru a fi la fel ocrotită, atât ea, cât şi copilaşul care urmează să se nască. Da, e însărcinată în 20 de săptămâni, va beneficia în continuare de consiliere psihologică şi tot ce ţine de protecţia acesteia.”

Părinţii fetei sunt despărţiţi, iar tatăl, în grija căruia rămăsese fata, este plecat la muncă în străinătate. Vecinul care a lăsat-o însărcinată a ajuns marți seară în spatele gratiilor.

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu un minor. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.”

Bărbatul are, la rândul său, doi copii de crescut. Dacă se va dovedi vinovat, aceştia ar putea fi preluaţi de Protecţia Copilului şi îngrijiţi într-un centru de plasament.

