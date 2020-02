Doi soți din Oradea au fost găsiți morți în casă, după ce au băut cafea. Bărbatul avea arsuri pe corp

Un cuplu din Oradea a pierit în casa de vacanță în împrejurări deocamdată neelucidate. Un vecin i-a descoperit fără suflare, la puţin timp după ce băuseră împreună o cafea.

Pe corpul bărbatului au fost găsite urme de arsuri, însă procurorii aşteaptă examenul medico-legal.

Cei doi orădeni, bărbatul de 54 de ani şi soţia lui de 53 - obişnuiau să îşi petreacă week-end-urile în locuinţa din Dernișoara, un sat aflat la 40 de km de Oradea. Duminică dimineaţă, după ce şi-au băut cafeaua la un vecin, s-au întors acasă. După mai puţin de o oră, vecinul a vrut să treacă pe la ei şi s-a îngrozit de cele văzute.

Gheorghe Gomboș, vecin: Uşa a fost arsă acolo, jos. Am văzut ceva miros de nu ştiu ce, am venit după vecinu şi am intrat înăuntru cu o lanternă, cu bricheta.

Reporter: Erau în pat sau pe scaun, unde erau?

Gheorghe Gomboș: Jos, în mijlocul bucătăriei, căzut jos. Pe ea nu am văzut-o, că era în camera de alături. Am dat telefon la 112, după ce am constatat ce am constatat, am anunţat: este un cadavru, s-ar putea să fie şi a doua persoană.

Vecinii nu îşi pot explica nici acum ce anume a provocat tragedia. Uşa de la intrare avea urme de flacără, dar în bucătărie nu arsese nimic.

Victor Lăcătuș, vecin: "Au fost nişte oameni excepţionali, muncitori. Au luat casa aceea cu banii lor. Păcat, foarte păcat. Femeie tânără, om tânăr."

Localnică: Un om de-aicea, din sat, a mers la ei acasă şi... mai multe nu ştiu.

Reporter: Şi nu mai trăiau?

Localnică: Aşa a zis, că l-a găsit un domn, era căzut jos.

Localnic: Se vehiculează toate variantele.

Reporter: Ce anume?

Localnic: Asta, partea electrică. Asta-i cea mai plauzibilă.

Reporter: S-ar fi curentat?

Localnic: Da.

La faţa locului a sosit un echipaj de salvare cu un elicopter, dar medicii n-au mai putut face nimic pentru cei doi soţi. Cazul a fost preluat de Parchetul Judeţean.

Procuror la Parchetul Judeţean Bihor: „Se efectuează cercetari cu privire la circumstanțele morții suspecte a două persoane, soți. Autopsia ne va spuen mai multe cu privire la cauza morții. Cercetările sunt în curs de desfășurare.”

Femeia mai fusese căsătorită şi avea un copil din primul mariaj. Ancheta urmează să lamureasca exact cauza morţii.