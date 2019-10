Doi criminali în serie, condamnați la 654 de ani de închisoare. Câte crime au comis

Cuplul a fost prins pe străzile din Mexic, în timp ce plimba un cărucior plin cu rămășițe, informează Mirror.

Potrivit autorităților, femeia în vârstă de 44 de ani și partenerul său de 38 au omorât 20 de persoane și ar fi hrănit animalele pe care le aveau, cu organe ale victimelor. În urma unei investigații, oficialii au găsit în casa lor rămășițele persoanelor ucise.

Since May 20, the couple has been sentenced eight times. https://t.co/iWorPRrFJT