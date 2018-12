Ce i-au făcut doi deținuți tânărului din Ploiești care s-a filmat cum își torturează iubita

observatorulph.ro

În 2017, Robert Gabriel, tânărul din Ploiești care s-a filmat cum își torturează iubita, a fost victima a doi deținuți.

Aceștia i-au furat lui Robert Gabriel bunuri în valoare de 2.500 de lei, așa că a făcut sesizare la poliție.

Ulterior, deținuții au fost condamnați pentru fapta lor.

”În baza art. 125 alin. 1 C. pen. dispune luarea față de inculpatul CONSTANTIN DANIEL IOSIF, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni arestat în altă cauză, a măsurii educative privative de libertate a ,, internarii intr-un centru de detentie ,, pe o perioada de 2 ani, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b cu aplic. art.113 alin.3 c.p. Condamna pe inculpatul DRAGOMIR GHEORGHE ADRIAN, în prezent aflat în Penitenciarl Margineni arestat in alta cauza, pentru săvârşirea infracţiunii de tainuire prev. de art. 270 alin.1-cu aplic. art.396 alin.2, 10 c.p.p., la pedeapsa de 1 an închisoare in regim de detentie. În baza art.65 c.p. interzice drepturile prev. de art.66 alin.1, lit a si b . c.p. În baza art.67 alin 1 c.p. interzice drepturile prev. de art.66 alin.1, lit a si b . c.p.pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. Admite actiunea civila formulata de partea civila Berechet Robert Gabriel si obliga inculpatii in solidar, inculpatul Constantin Daniel Iosif in solidar si cu partile responsabile civilemente, 2500 lei cu titlu de daune materiale. În baza art.274 alin.1 C. proc. pen. obligă pe inculpatul Constantin Daniel Iosif in solidar si cu partile responsabile civilemente la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, onorariul aparatorului din oficiu urmand a fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpatul Dragomir Gheorghe Adrian la plata sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, onorariul aparatorului din oficiu urmand a fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.11.2017”, a fost decizia luată de instanță anul trecut.

Robert, un tânăr în vârstă de 20 de ani din Ploiești, a fost reținut de poliție, după ce a publicat pe rețelele de socializare filmulețe cu momentele în care își abuza iubita minoră. Din imagini se poate observa cum fata este obligată să-i sărute mâinile și picioare acestuia, după ce el o umple de sânge. Cei doi erau împreună de un an, însă fata susține că problemele au început doar de câteva luni.

