Cadavrul unui tânăr, găsit a doua zi după balul de absolvire. Prietenul lui a avut un șoc și a murit la câteva ore distanță

Suspiciunea autorităților este că cei doi au avut substanțe în băutură.

Max Wall și Andrew O'Donnell, ambii descriși ca fiind „bărbați inteligenți, sportivi, academicieni", tocmai absolviseră liceul și se aflau în Grecia cu mai mulți prieteni și colegi.

Cei doi adolescenți irlandezi, ambii în vârstă de 18 ani, au murit la câteva ore distanță unul de celălalt, în timp ce se aflau în vacanță în Grecia, scrie Mirror.

Ei au absolvit anul acesta liceul St Michael's College și au călătorit pe insula Ios împreună cu alți aproximativ 90 de colegi de clasă pentru a sărbători sfârșitul examenelor.

În timpul unei ieșiri în oraș, sâmbătă, Andrew s-a despărțit de un prieten în timp ce se întorcea la cazare și a fost dat dispărut. Corpul său a fost găsit a doua zi dimineață, pe un câmp, căzut pe niște pietre, prezentând semne că a alunecat și s-a lovit la cap.

Max, care este cunpscut cu probleme cardiace, s-a prăbușit lângă port a doua zi după petrecere, în jurul prânzului, și a murit la doar câteva ore după moartea prietenului său.

El a murit după ce a aflat că Andrew a murit În ciuda eforturilor medicilor, el a fost declarat ulterior mort la spital.

Poliția investighează acum dacă băuturile celor doi adolescenți au fost alterate, ceea ce ar putea contribui la moartea lor subită.

Konstantina Dimoglidou, o purtătoare de cuvânt a poliției, a declarat pentru MailOnline : „În timp ce rănile de pe gâtul și capul lui {Andrew] sugerează, la prima vedere, că acesta s-a abătut de la traseu; că s-a împiedicat și a căzut, noi explorăm, de asemenea, neglijența criminală. Este posibil ca băuturile pe care el și colegii săi le-au consumat să fi fost alterate, ceea ce l-a condus la starea în care se afla atunci când a părăsit barul sâmbătă dimineața devreme pentru a se întoarce la hotel. Rămâne de văzut dacă un fel de substanță indusă ar fi putut contribui la ambele morți subite".

Poliția locală a confirmat anterior că două anchete sunt în curs de desfășurare în cazul celor două decese.

Părinții adolescenților au plecat în Grecia pentru a repatria trupurile celor doi adolescenți. Colegii lor s-au întors acasă după tragedie.

Vicepremierul irlandez și ministrul irlandez al afacerilor externe, Micheal Martin, a declarat că un ofițer consular se află la fața locului, în Ios, pentru a sprijini familiile victimelor. El a descris moartea adolescenților ca fiind „devastatoare" și „coșmarul oricărui părinte".

Luni, directorul Colegiului St Michael's, Tim Kelleher, a declarat că reprezentanții asociației de părinți ai școlii au zburat pe insula grecească pentru a sprijini familiile celor doi elevi.

„Suntem absolut devastați, întreaga comunitate este răvășită de vestea din ultimele 24 de ore. Cele mai profunde condoleanțe se îndreaptă către familiile îndurerate, unii dintre reprezentanții asociației de părinți au zburat pe insulă pentru a le oferi sprijin în aceste momente de nevoie", a declarat el pentru emisiunea Morning Ireland de la RTE.

Mai multe buchete de flori au fost depuse luni la școala din Dublin. De asemenea, tricolorul irlandez și steagul școlii au fost arborate la jumătate de catarg în fața ușii de la intrare.

