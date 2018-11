Bătrân, prins în timp ce încerca să comercializeze droguri confecționate din sânge uman

iStock

Un bătrân de 67 de ani a fost prins de oamenii legii în timp ce încerca să introducă un nou drog fabricat din sânge uman, în Franța. Asupra bărbatului au fost găsite substanțe în valoare de 250.000 de lire.

Brian Hall le-a declarat polițiștilor că noul drog este un tratament revoluționar pentru SIDA, cancer și autism. Bărbatul a luat substanțele interzise dintr-un laborator din Cambridge să facă contrabandă în Franța. Suprins de autorități, Hall a spus că vrea să-și vindece soția, însă autoritățile nu l-au crezut, potrivit metro.co.uk.

Janice, soția lui Brian Hall, suferă de cancer la gât în stadiul trei.

„Nu știu nimic despre niciun laborator secret în Cabridge. Nu am știut că nu avea autorizație de funcționare. Am aflat despre această situație doar în momenul în care am fost arestat”, a declarat bărbatul.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer