Bărbat lovit în plin de o maşină, pe o stradă din Alba. Medicii n-au putut să-l salveze

Accident mortal, miercuri seară, în centrul oraşului Alba Iulia.

Un bărbat de 66 de ani care traversa o stradă intens circulată a fost lovit în plin de o maşină condusă de o femeie.

În urma impactului pietonul a intrat în stop cardio-respirator şi, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat.

Poliţiştii de la rutieră trebuie să stabilească acum dacă bărbatul era pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost accidentat.

Impactul violent s-a petrecut pe o stradă intens circulată din centrul oraşului Alba Iulia, chiar în apropierea unei treceri de pietoni. Bărbatul a fost lovit în plin de un autoturism şi aruncat pe şosea. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au încercat să pună cap la cap toate indiciile, pentru a vedea dacă victima traversa sau nu regulamentar.

Claudiu Florea, subinspector Serviciul Rutier Alba: "O persoană de sex bărbătesc în timp ce traversa strada a fost surprinsă şi accidentat de un autoturism înmatriculat în județul Alba. În continuare efectuăm cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului rutier."

Din cauza rănilor suferite, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Vlad Flişca - medic SMURD: "În momentul în care am ajuns noi la locul solicitării pacientul era deja în stop cardio-respirator un traumatism cranio-cerebral deschis, fractură de craniu, am început manevrele de resuscitare, dar nu a răspuns şi am fost nevoiţi să declarăm decesul."

Şoferiţa în vârstă de 44 de ani este din Alba Iulia şi nu consumase alcool înainte să se urce la volan.

