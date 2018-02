Accident rutier grav în Sibiu. Un celebru medic a murit în maşină

Turnul Sfatului

Un cunoscut chirug a murit într-un accident aproape de intrarea la Zoo Sibiu.

Un sibian în vârstă de 37 de ani a murit într-un accident petrecut sâmbătă noapte, în jurul orei 3, după ce a intrat cu mașina într-un stâlp de pe Calea Dumbrăvii, în zona Hilton-Zoo, scrie Turnul Sfatului. Șoferul era singur în mașină și din cauza vitezei a intrat cu mașina într-un stâlp de la marginea șoselei, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Potrivit Turnul Sfatului, victima este medic specialist chirurg la Spitalul Clinic Județean Sibiu şi făcea parte, alături de alți specialiști, din departamentul de cercetare şi implementare a tehnicilor de chirurgie mini-invazivă inovatoare, condus de prof. dr. Dan Sabău. Departamentul a primit în 2013 Marele Premiu al Congresului şi Placheta 6th International Gastric Congress – 4-7 May Yokohama 2005, cu lucrarea “The Palliative Treatment of Obstructive Cardiac and Juxta-Cardiac cancer”.

Polițiștii spun că acesta a intrat cu mașina într-un stâlp de la marginea șoselei, la o viteză de peste 200 de km pe oră. Mașina se deplasa dinspre Rășinari spre Sibiu. Traficul în zonă a fost blocat aproape două ore.

