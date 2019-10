A mers la Spitalul din Huşi şi i s-a spus că mai are de trăit până dimineaţă. Ce a urmat

Anchetă internă la Spitalul Municipal Huşi, în urma acuzaţiilor unui pacient.

Bărbatul acuză că a mers la Spitalul Municipal din Huşi cu probleme respiratorii, unde un medic i-a spus că va muri până a doua zi şi că nu are rost să îl trateze. Familia a decis să-l mute la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, iar doctorii de aici au stabilit că are doar o boală respiratorie şi l-au operat.

”La Huși, medicul ne-a spus din start că e în metastază şi că nu are rost să îl ţină acolo pentru că până dimineaţă oricum va muri. La Vaslui, am întrebat-o pe doamna doctor dacă are metastază da sau nu. A rămas uimită, când a auzit ce ne-a spus doamna doctor Dumitrache, de la Huși”, a declarat sora pacientului pentru Realitatea de Vaslui .

Managerul Spitalului Municipal Huşi a anunţat că a demarat deja propria anchetă internă.