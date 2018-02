Sticlă de lapte plină de mizerie, dată unui copil la spitalul din Lugoj

Lugojinfo.ro

Acuzaţii grave la adresa personalului spitalului din Lugoj.

Un bărbat al căruit copil a fost internat la pediatrie susţine că o asistentă i-a adus soţiei sale, pentru a-l hrăni pe cel mic, o sticlă de lapte murdară, pe care a şi fotografiat-o.

”Din această sticlă ar fi trebuit să îşi hrănească soţia mea băiatul. Este inadmisibil. Aşa sunt trataţi copiii la secţia de pediatria a spitalului din Lugoj!”, a reclamat bărbatul situaţia.

Contactat de Lugojinfo.ro, şeful spitalului, doctorul Erwin Floroni, a precizat că a demarat o anchetă internă: ”Noi am verificat cele sesizate şi am ajuns la concluzia că sticlă nu ne aparţine. Este vorba de un caz social. O să verificăm mai amănunţit situaţia şi, dacă se impune, vom lua măsuri. Am avut discuţii şi cu şeful de secţie care a supravegheat distribuirea sticlelor de lapte. Se pare că totul este premeditat”, a declarat Floroni.

Potrivit Lugojinfo,ro, spitalul din Lugoj a fost des criticat în ultimele săptămâni privind modul de distribuire a hranei către pacienţi: bolnavilor li s-ar împărţi hrana din găleţi. Primarul Lugojului le-a spus nemulţumiţilor să aibă răbdare.

Citește și Abuzul de care au parte taţii din România atunci când vor să se interneze cu copilul bolnav

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer