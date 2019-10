Statul român a luat un vaccin anti-gripal pentru copii INTERZIS sub 3 ani. Era mai ieftin

Medicii se pregătesc din timp, pentru gripa de toamnă, după ce sezonul trecut, 199 de romani au murit, din cauza acestui virus.

Mai mult, infecţioniştii avertizează că tulpinile virusului s-au modificat şi, ca de fiecare dată, recomandă vaccinarea.

Ministerul Sănătăţii, a cumpărat cu 200.000 de doze în plus față de 2018, iar programul naţional de imunizare gratuită cuprinde şi copiii de la 6 luni, până la 5 ani. Însă, vaccinul ales de autorităţi, prin licitaţie, nu este recomandat copiiilor sub 3 ani.

Anul trecut în România au fost 24.000 de cazuri de gripă raportate dar şi cel mai mare număr de decese. Şi anul acesta virusul va suferi modificări iar specialiştii susţin că toată lumea ar trebui să se vaccineze încă de la începutul acestei luni. Vor mai trece alte două săptămâni până la imunizare.

Alexandru Rafila, şeful Laboratorului Institutului de Boli Infecţioase: "Încă nu ştim ce la ce să ne aşteptăm, virusul gripal poate suferi modificări majore, dar astea se întâmplă mai rar. Diferenţe antigenice, adică structura virusului se modifică de la an la an şi atunci trebuie alt vaccin care să se potrivească cu tulpinile care se peresupune că vor circula. Agresivitatea e de multe ori caracterizată de o tulpină care circulă într-un anumit an.''

Formula dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru sezonul 2019-2020 este un vaccin tetravalent cu 4 tulpini.

Ministerul Sănătăţii a cumpărat anul acesta 1,5 milioane de doze de vaccin gripal, cu 200.000 mai multe faţă de anul trecut când am avut 200 de cazuri de deces. Campania de vaccinare a început deja, iar în primaă fază sunt imunizaţi medicii şi asistentele medicale, pentru că sunt persoanele care intră în contact direct cu pacienţii şi pot transmite virusul extrem de uşor. Aşadar, la spitalele din toată ţara au ajuns deja 50.000 de doze de vaccin gripal.

Oana Grigore: "După 15 octombrie vor ajunge următoarele doze de vaccin în cabinetele medicilor de familie. Dacă vor exista cereri mult mai multe faţă de anul trecut, Ministerul Sănătății are un acord cadru încheiat cu producătorul şi aceste doze se pot suplimenta.''

Până acum, un medic de familie a solicitat 250 de doze de vaccin gripal. În condiţiile în care, anul trecut doar 60 au fost plătite de stat, nu ştie câţi pacienţi va reuşi să imunizeze.

Medic de familie Cosmina Berbecel: ''Noi am făcut un necesar în vară la DSP şi vom vedea din ele ce vom primi.''

În farmacii se simte deja lipsa vaccinului. Aici au fost cumpărate 60 de doze, iar într-o singură zi s-au vândut 30.

Farmacist: "Cea mai mare cerere a fost la persoanele vârstince. acoperă de la copii de la 6 luni doar că până la 9 luni trebuie două doze.''

Din această vară , printr-un ordin de ministru, s-a schimbat planul naţional de imunizare. Acum statul ar trebui să acopere vaccinul şi pentru copiii între 6 luni şi 5 ani, la recomandarea Organizaţiei Mondiale.

Însă vaccinul cumpărat de Ministerul Sănătăţii, este interzis copiiilor între 6 luni şi 3 ani, deşi în ordin scrie negru pe alb că această categorie de grupă va fi imunizată gratuit.

Medic de familie: "Nu putem vaccina cu vaccin gratuit copiii sub 3 ani pentru că vom primi un vaccin care nu poate fi adminsitrat acestei grupe de vârstă. Deci vor putea fi vaccinaţi cu dozele primite doar copiii între 3 şi 5 ani neîmpliniţi. Atât timp cât nu este prevăzută adminisitrarea sub 3 ani sub prospect, nu se poate şi asta.''

Se pare că la licitaţia organizată de Ministerul Sănătăţii a câştigat producătorul care a oferit vaccinul mai ieftin, dar care nu acoperă planul naţional de imunizare făcut chiar de Ministerul Sănătăţii. Aşa că, părinţii vor fi obligaţi să cumpere un alt vaccin din farmacii. Cei din Ministerul Sănătăţii au transmis că vor lua măsuri şi că pregătesc un proiect pilot pentru copiii sub 3 ani.

