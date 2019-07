Britanicii vaccinează băieții de 12 și 13 ani contra HPV. Cum îi afectează pe bărbați

Marea Britanie extinde programul de vaccinare contra HPV.

Guvernul britanic a anunţat că, începând din septembrie, toţi băieţii cu vârste cuprinse între 12 şi 13 ani vor fi imunizaţi împotriva virusului papiloma uman.

Măsura are ca scop prevenirea şi reducerea cazurilor de cancer de gât şi de cap în rândul bărbaţilor, boli care sunt în aproape 60 la sută dintre situaţii provocate de acest virus.

În Marea Britanie există deja un program de imunizare în cadrul căruia elevele de 12 şi 13 ani sunt vaccinate împotriva HPV - virus care poate duce la apariţia cancerului cervical. În ultimii ani însă, tot mai mulţi bărbaţi sunt diagnosticaţi cu boli provocate de HPV, aşa că autorităţile au decis să extindă programul de vaccinare, fiind vizaţi băieţii de 12-13 ani.

Dr Mary Ramsay, responsabil imunizare în cadrul Ministerului Sănătății: "Sperăm ca prin vaccinarea băieţilor să accelerăm impactul programului, să reducem mult mai rapid numărul de cazuri şi să-i protejăm pe aceşti tineri de riscul apariţiei HPV şi a cancerului, dar şi pe partenerele lor."

Unul dintre cei care au militat pentru introducerea vaccinării în rândul băieţilor este un tânăr care a fost diagnosticat în urmă cu câţiva ani cu cancer de gât.

Jamie Rae, Fundația care luptă împotruiva cancerului la gât: "Când medicul mi-a spus că am o formă de cancer provocat de un virus, am fost şocat. În primul rând habar nu aveam că un virus poate cauza cancer, apoi m-am interesat şi am descoperit că sute de mii de cazuri de cancer din toată lumea sunt provocate anual de acest virus. Am fost consternat."

În fiecare an, în Marea Britanie sunt diagnosticate mii persoane cu diferite forme de cancer provocate de HPV. Oficialii cred că numărul lor va scădea drastic odată cu introducerea vaccinului şi în rândul băieţilor. În privinţa fetelor vaccinate, cercetătorii, citaţi de Associated Press, spun că au înregistrat o reducere cu 90 la sută a cazurilor în care au fost descoperite celule pre-canceroase la fete şi femei până în 20 de ani.

