Cum explică Sorina Pintea cazul falsului medic italian care a operat în România

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a avut o primă reacție în cazul falsului medic italian care a operat la clinici private din România, sub numele de Matthew Mode, fără a avea studii medicale.

Bărbatul, pe numele real Matteo Politi şi fost valet de parcare, nu avea nici avizul Colegiului Medicilor, care a sesizat Parchetul în acest caz. Ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a declarat marţi că ministerul nu i-a echivalat diplomele de studii falsului medic şi că acestuia i s-a permis în mod ilegal să opereze.

Colegiul Medicilor precizează că nu a eliberat niciun document care să-i dea dreptul falsului medic să practice medicina în România şi susţine demersul filialei Bucureşti de sesizare a organelor de urmărire penală.

“Eu am aflat azi dimineaţă din presă, Ministerul Sănătăţii nu a fost întrebat, dar pot să vă spun că Ministerul nu a dat acea echivalare a acelor diplome. Fără acea echivalare nu putea să obţină de la Colegiul Medicilor avizul de liberă practică. DSP a dat un document pentru codul de parafă, vom vedea exact ce s-a întâmplat, pentru că, repet, eu am aflat azi dimineaţă din presă, nici măcar nu am fost întrebaţi oficial despre acest aspect”, a spus Pintea.

Aceasta a adăugat că medicii sunt angajaţi în spitale pe baza unor documente printre care certificatul de liberă practică, diploma echivalată.

„Asta înseamnă că a fost lăsat ilegal să opereze, pentru că nu poţi opera doar cu un cod de parafă. Ai nevoie de mai multe documente. Ministerul Sănătăţii, Centrul de resurse umane trimite la universităţile pe care medicul spune că le-a absolvit documente. Cu această echivalare, cu codul de parafă, Colegiul Medicilor să avizul. Deci cei care-au angajat, l-au angajat ilegal, dar şi aici va trebui să vedem", a precizat Pintea.

Libertatea a relatat marţi că, de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi operează zeci de oameni. Conform publicaţiei, sub un nume fals, Matteo Politi a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar şi la spitalul privat Monza, fără a avea studii de medicină.

Sub numele de Matthew Mode şi cu un CV din care rezulta că a studiat la UPMC Presbyterian Shadyside Hospital şi la The Johns Hopkins University School of Medicine, acesta a lucrat la clinicile Euromedical, Prestige, MH Medical Group şi Monza.

Acesta a surprins asistentele medicale pentru că nu cunoştea protocoalele conform cărora, înainte de intrarea în blocul operator, după igienizarea mâinilor, chirurgul trebuie să-şi ţină braţele deasupra taliei, iar palmele deasupra coatelor, pentru minimizarea riscului de infecţie, el intrând cu mâinile în jos. De asemenea, medicul anestezist care a lucrat cu falsul medic spune cum o operaţie de înlocuire a implanturilor mamare a durat patru ore, faţă de o oră cât durează în mod obişnuit.

Matthew Mode se numeşte, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite, a cărui ultimă meserie documentată este aceea de valet de parcare. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după mai mulţi ani în care a minţit că e medic profitând că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu o reputaţie bună din Modena: Luigi Vincenzo Politi, afirmă jurnaliştii de la Libertatea.

El a operat în România în baza unui aviz de la Direcţia de Sănătate Publică, în condiţiile în care orice medic străin care practică în România e obligat să obţină avize de la două foruri: Colegiul Medicilor (CMR) şi Ministerul Sănătăţii. Doar ambele acorduri, împreună, sunt valabile.

Conducerea Colegiului Medicilor din Bucureşti a făcut plângere la Parchetul General în acest caz.

