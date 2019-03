Reacția firmelor bănuite că au distribuit dezinfectanți "neconformi" mai multor spitale

Două firme din Bucureşti şi Prahova sunt bănuite că au distribuit în mai multe spitale din ţară substanţe dezinfectante care nu erau conforme, adică nu respectau concentraţiile de pe prospect.

Poliţiştii au percheziţionat marți depozitele firmelor şi locuinţele administratorilor şi au ridicat mai multe acte şi loturi cu dezinfectanţi pentru expertiză. Totul a ieşit la iveală la finalul anului trecut, după ce Ministerul Sănătăţii a depistat 3 tipuri de soluţii dezinfectante neconforme, în 30 de spitale din întreaga ţară.

Firmele AL-Carina din Prahova şi G&M2000 din Bucureşti produc, importă şi comercializează produse biocide pe piaţa românească de ani de zile. Aveau contracte cu peste 30 de spitale din toată ţara. Recent, din aceste unităţi sanitare Ministerul Sănătăţii a retras peste 5000 litri de biocide care, spune Sorina Pintea, nu respectau autorizaţiile de punere pe piaţă.

Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii: ''Acești 3 dezinfectanţi nu respectau ceea ce scrie în prospectul pe care îl aveau în momentul în care au fost autorizate. Au fost autorizaţi pe baza unei autorizaţii emise în urma unei verficari. În momentul verificării, probele erau conforme când am făcut reverificări am descoperit aceste aspecte.''

Controalele au început la finalul anului trecut. După ce a văzut rezultatele, Ministerul Sănătăţii a depus plângere la poliţie. Anchetatorii au deschis un dosar penal in rem pentru înşelăciune, fals în înscrisuri, zădărnicirea combaterii bolilor şi comercializare de produse alterate.

Mai mulţi poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice sunt în interiorul unui depozit din comună Jilava şi verifică mai multe loturi cu biocide, produse folosite la combaterea bacteriilor periculoase din spitale, despre care au informaţii că ar fi neconforme."

Reprezentanţii firmei din Bucureşti nu au comentat deocamdată situaţia.

Reporter: Am dori să ştim dacă firma dumneavoastră poate să ne ofere un punct de vedere despre percheziţiile desfăşurate azi la depozit?

Reprezentat firma G&M2000: Suntem acum într-o şedinţă pe tema asta, momentan nu pot, o să fiţi anunţaţi dacă e ceva."

Reprezentanţii firmei din Ploieşti dezmint acuzaţiile şi susţin că:

Dan Cruceanu, reprezentantul firmei AL-Carina: "Produsele noastre sunt conforme, cu avizele BIO de plasare pe piaţă. Avem testări care contrazic rezultatele testărilor efectuate de Ministerul Sănătăţii la laboratoare ale căror concluzii nu sunt acreditate de RENAR. Noi nu suntem Hexi Pharma, produsele noastre sunt importate şi bineînţeles testate la cele mai mare laboratoare din UE. Nu ne este frică! Sănătate!"

Alina Cruceanu, asociat firma PH: "Atâta timp cât sunt o firmă corectă în judeţul acesta şi plătesc impozite şi absolut toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate în UE nu avem ce să comentăm, probabil că doamna ministru are alte interse. Am toate avizele, tot ce trebuie. Eu am mai fost controlată şi după scandalul cu Hexipharma, am avut controale după controale, şi mă vedeţi că sunt tot aici. Am dat testare cu sigiliu de la Sanepid pe ele şi au ieşit la laboratoare din Germania au ieşit conforme."

Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii: ''Au fost reverificate în loboratoare acreditate RENAR aceste produse. Neconformităţile s-au confirmat. Prin urmare MS a dispus efectuarea unei plângeri penale vizavi de două societăţi - una din Bucureşti şi una din judeţul Prahova care comercializau aceste biocide. Distribuitorul din Prahova a comandat propriile analize cu care Direcţii de Sănătate Publică, Inspecţia Sanitară nu este de acord pentru că nu sunt în laboratoare acreditate. Prin urmare, ne menţinem afirmaţia cu privire la ineficacitatea acestor biocide''.

Cele 3 substanţe erau folosite pentru dezinfectarea suprafeţelor din spitale, dar şi a instrumentarului medical. Aveau rolul de a combate fungii, adică ciupercile candida şi aspergilus. Specialiştii spun că infecţiile cauzate de aceste ciuperci pot fi fatale.

Dr. Adrian Marinescu, medic infecţionist: "Sunt uneori mult mai greu de tratat decât cele cu bacterii, sunt infecţii care pot da complicaţii majore, sepsis şi o persoană imunodeprimata poate ajunge la deces. Se tratează foarte greu, sunt infecţii localizate''.

Doar în acest an, Spitalul judeţean Ploieşti a cumpărat cu 15 mii de lei peste 3 tone şi jumătate de dezinfectanţi de la firmă din Prahova.

Dr. Violeta Tănase, Purtătorul de cuvânt al SJU Ploieşti: ''Pentru spital 3260 de litri iar pentru unitatea de primiri urgențe o cantitate de 260 de litri. Riscurile folosirii unui dezinfectant neconform sunt legate în special de imposibilitatea respectării asepsiei şi antisepsiei care de fapt sunt ţintele folosirii acestor produse''.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat de la cele două firme sute de litri de biocide pe care le vor trimite la expertiză. În câteva zile rezultatele de laborator vor indica dacă substanţele găsite în depozite erau sau nu conforme.

