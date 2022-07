Anunț despre obligativitatea purtării măștii de protecție. Rafila recomandă masca, dar nu garantează că va da rezultate

Cu toate acestea, Rafila consideră că o eventuală impunere a acestei măsuri nu va da rezultatele aşteptate.

„Ministerul Sănătăţii nu are la dispoziţie această pârghie (de impunere a obligativităţii măştii sanitare - n.r.). Aşa cum am mai afirmat, mai ales că este o perioadă extrem de călduroasă, este bine să existe o participare a populaţiei la acest efort de limitare a răspândirii. Ea se poate face printr-o măsură foarte simplă, prin utilizarea măştii în spaţiile închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Am văzut chiar exemple din partea unor persoane care s-au hotărât să le folosească. Cred că este un mesaj puternic, pentru ca oamenii să înţeleagă că, dacă se protejează pe ei, protejează şi pe ceilalţi. Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate. Introducerea obligativităţii s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu - masca dacă este purtată incorect este inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta", a declarat Rafila, marţi, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.

Centre de vaccinare în unități sanitare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că în viitorul apropiat vor fi deschise centre de vaccinare în unităţi sanitar.

"În perioada următoare, vom pregăti legislaţia necesară pentru ca în unităţi sanitare, nu centrele acelea de vaccinare care au fost anterior, deci în unităţi sanitare să existe centre de vaccinare. Am dori să pregătim, şi asta este un lucru foarte important, campania din această toamnă, pentru că, dacă acum există un interes redus pentru vaccinare având în vedere specificul vaccinului, în toamnă, când vor deveni disponibile doze dintr-un vaccin adaptat, ne-am dori să fie cât mai mulţi concetăţeni care să se poată vaccina şi lucrul acesta trebuie facilitat", a declarat Rafila.

El i-a încurajat pe medicii de familie să participe la campania de vaccinare anti-COVID, amintind de mărirea proporţiei de pierderi acceptabile la 50%.

Bilanț coronavirus

Peste 12.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu 7.398 mai multe faţă de ziua anterioară.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 26-07-2022 15:32